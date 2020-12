Pour la saga de Mont Blanc Automobiles, distributeur Mitsubishi, Porsche, Mazda et Suzuki, rendez-vous avait été pris avec Jean-Paul Gonguet, son président, le 6 mars 2020. À cause de la crise sanitaire, l’échange a été reporté à la fin de juin, par téléphone. Un mois plus tard, Mitsubishi annonçait le «gel du lancement de nouveaux modèles sur le marché européen ». Une décision inattendue, que Jean-Paul Gonguet, président du groupement, n’avait pas vu venir. Même si la trajectoire de la marque a connu des hauts et des bas, le coup est rude pour le réseau, qui avait retrouvé de l’allant ces derniers mois, et pour le distributeur, qui la représente depuis 1979.

« Des informations en septembre » pour Mitsubishi

Recontacté en août, le dirigeant s’est montré peu optimiste : « Nous n’en savons pas plus à ce stade [17 août 2020]. Des informations devraient nous être communiquées en septembre. Mitsubishi a déjà connu des trous d’air dans sa vie en Europe, notamment des retards de produits, mais jamais nous n’avions été confrontés à une telle annonce. Ça ne sent pas bon, nous l’interprétons comme un retrait de la marque du marché européen. » L’avenir de Mitsubishi en Europe semble s’inscrire en pointillés* et celui de l’entreprise savoyarde reposera plus que jamais sur son autre marque historique, Porsche.

C’est en 1975 que Jean Gonguet, père de Jean-Paul, démarre ses activités de concessionnaire avec Porsche et BMW, à Aix-les-Bains. Quatre ans plus tard, l’importateur de la marque de Stuttgart en France, Sonauto (filiale de Porsche Holding), demande aux concessionnaires de prendre le panneau Mitsubishi. L’opérateur familial va alors s’affirmer comme un des principaux fers de lance de la marque.« Au commencement, Mitsubishi avait une largeur de gamme plus importante et faisait plus de ventes qu’aujourd’hui, entre 12 000 et 15 000, du fait d’une concurrence moins forte, se souvient Jean-Paul Gonguet. Par exemple, la Colt à double boîte se vendait comme des petits pains, le Pajero en 2,3 l ou en 2,5 l avait Toyota ou Nissan pour seuls adversaires. Nous vendions des Mitsubishi aux épouses de nos clients Porsche, chose impossible aujourd’hui.»

« Perte de temps... »

En 1989, le groupe se développe à Annecy avec les deux marques, toujours distribuées aujourd’hui dans un showroom commun. Fraîchement diplômé, Jean-Paul Gonguet intègre à 25 ans l’entreprise familiale l’année suivante, en tant que vendeur dans la concession annécienne, qu’il dirigera par la suite.

« Quand on commence dans une structure familiale, le plus dur est d’être crédible devant la clientèle. Pour certains clients Porsche assez âgés, patrons de grosses boîtes, parler avec moi était une perte de temps...»

Le développement avec la marque japonaise se poursuit en 1996 à Annemasse. Deux ans plus tard, porté par l’arrivée du Pajero III 2 l, l’opérateur réalise son année de référence avec Mitsubishi, en vendant 750 autos.



En 1998, Porsche décide de reprendre la main sur sa distribution en France, en créant une filiale. La marque sort du giron de Sonauto, qui continue d’importer Mitsubishi. Une scission s’opère dans les deux réseaux, mais le groupe familial continuera d’exploiter les deux marques, une position devenue rare au fil des ans.

« Pour de nombreux concessionnaires Porsche, Mitsubishi n’avait pas d’intérêt, avec ses volumes confidentiels. Or, pour nous, les deux marques marchaient bien. D’ailleurs, jusqu’en 2008, Mitsubishi supportait Porsche. Celle-ci aurait pu nous demander d’arrêter Mitsubishi, mais elle s’est montrée relativement tolérante. »

Le non-renouvellement du Pajero, plus aux normes et confronté à l’arrivée de nouveaux modèles, ainsi que des trous dans la gamme vont par la suite inverser la tendance et fragiliser la position de la marque. « Mitsubishi ne s’est pas adaptée assez vite au marché européen. Nous avons subi les conséquences de certaines décisions, peut-être favorables à Mitsubishi dans le monde. » Des propos qui résonnent de nouveau avec l’actualité. Si le partenariat avec la marque n’a pas toujours été linéaire, variant au gré des stratégies ou de décisions prises à l’échelle mondiale, Mont Blanc Automobiles a toujours répondu présent.

« Une société avec l’importateur »

L’année 2000 marque la fin de l’ère Sonauto et Mitsubishi Motors Corporation devient importateur en France, avec la ferme volonté de maîtriser sa distribution. « Nous avons créé une société mixte avec l’importateur. Son discours, c’était : “Nous allons racheter 50 % de votre entreprise, mais, en compensation, celle-ci va grossir avec les sites de Grenoble et de Valence”. Cette période a ouvert la voie à la croissance externe. Nos relations étaient bonnes. Je ne voyais pas pourtant comment cette cohabitation pouvait perdurer, imaginant qu’au bout de trois ans, le constructeur allait racheter nos parts. Ils l’ont fait dans beaucoup d’affaires, mais pas chez nous. »

Sept ans plus tard, Mitsubishi change de politique et se retire de la distribution. La société savoyarde rachète donc les parts du constructeur, avec un arrière-goût amer : « Il n’est pas venu nous proposer de nouvelles concessions ou des plaques à racheter. »La croissance externe se concrétisera finalement en 2008, avec Suzuki, à Valence, où il exploite déjà Mitsubishi, puis plus tard avec Mazda. C’est d’ailleurs avec cette marque-là que le groupe se développera par la suite en Savoie et en Haute-Savoie. « Mon regret est de ne pas couvrir d’autres villes que Valence avec Suzuki, car on travaille bien avec cette marque. Je suis favorable aujourd’hui à de nouveaux développements avec ces marques, à condition que le potentiel soit au rendez-vous ou que je sois déjà implanté dans la ville. Mais les opportunités ne se présentent pas tous les jours. »



(*) À l’heure où nous écrivons, Mitsubishi n’a pas officiellement annoncé son retrait du marché européen.