Le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) voulait que le Moove Lab soit pérenne : il a fêté son premier anniversaire et veut recruter sa promotion numéro quatre !

Ce programme d’accélération des start-up de la mobilité, initié par le syndicat et Via ID, lance donc un quatrième appel à projets et recherche une dizaine de jeunes entreprises (soit 40 postes de travail) à sélectionner pour intégrer dès la mi-mai 2019, leur espace dédié au sein de Station F, et ce pour une durée de six mois.



Si les candidatures doivent être déposées avant le 3 avril sur le site Web du Moove Lab, une vingtaine de start-up seront invitées par la suite à pitcher le 25 avril devant un jury composé de professionnels des services automobiles, des entreprises partenaires et de personnalités politiques impliquées dans le champ de la mobilité ou de l’innovation.



Mais qui peut candidater ? Le CNPA appelle en priorité les entrepreneurs qui développent, ou ont finalisé, des projets liés aux innovations pour les services automobiles « dans le but de permettre aux métiers traditionnels représentés par le CNPA, d’évoluer et de s’adapter aux nouveaux enjeux de la mobilité (vente, après-vente, distributeurs, réparateurs, loueurs, etc.) », mais aussi en lien avec l’accès à mobilité (partagée ou multimodale) et la sécurité routière (maintenance prédictive par exemple).



Cet incubateur trouve notamment du soutien auprès du parrain qui n'est autre que Europcar Mobility, mais aussi des partenaires et entreprises sponsors comme CGI Finance, Cofidis ou encore Autosphère, Total, Bridgestone, Dekra, Carglass, Cetri Assurance, Club Identicar, le GNFA...

« Rejoindre le Moove Lab, c’est bénéficier d’un écosystème unique, d’expertises de qualité, d’accès privilégiés aux acteurs de la filière automobile et aux sponsors du programme. Le Moove Lab, c’est également à présent une communauté qui compte déjà 20 Startups et plus de 15 partenaires du programme ! Via ID est fière d’accélérer les startups du Moove Lab dans l’atteinte de leurs objectifs, qu’ils soient commerciaux, financiers ou encore humains », souligne Jean-François Dhinaux, directeur incubation, marketing et stratégie de Via ID.

Le CNPA rappelle que ce 4e appel à projets s’inscrit dans un contexte d’actualité fort notamment avec le lancement du Grand débat national (gilets jaunes) ou encore en parallèle du projet de loi d’Orientation des mobilités (LOM). Selon le syndicat, cette nouvelle promotion doit plus que jamais se faire entendre dans l’accélération de la mobilité pour tous et dans tous les territoires.