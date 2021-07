A l’aube de ses deux ans, le Moove Lab, qui a élu domicile à Station F, savoure toujours son succès. Ce programme d’accélération spécialisé dans la mobilité créé par le CNPA et Via ID vient de sélectionner 7 start-up sur plus de 130 candidatures pour intégrer la 4e promotion dès le 13 mai 2019. Et les chanceux sont :



-ProovStation, industrialise et automatise le processus d’inspection auto mondiale à l’aide d’un portique breveté. Lire aussi Expedicar et Proovstation, start-up lauréates du Grand Prix ACF 2019

-Antismog, une solution de réduction des émissions polluantes.

-Tarot Analytics, qui rend la logistique efficace via l’optimisation des itinéraires à plusieurs arrêts.

-Geovelo, un service de calcul d’itinéraires conçu pour les cyclistes.

-SmartMoov, pour l’amélioration de la sécurité routière avec un outil d’optimisation pour les autos-écoles.

-Autorigin, met à disposition des acheteurs et vendeurs de VO des rapports d’historique de leur véhicule.

-Hopways, un service sécurisé de chauffeurs privés, formés pour conduire les enfants à l’école ou à leurs activités périscolaires.

« Ce batch est celui de la maturité : toujours plus de candidats aux appels à projets, des candidats plus avancés, des profils internationaux et des sujets toujours aussi variés que passionnants. Le Moove Lab grandit également dans son développement : accompagnés de nos partenaires fidèles, nous avons pour ambition d'accélérer significativement la croissance des start-up en 6 mois et de développer les synergies avec les acteurs de notre écosystème. Ce sont maintenant 27 startups qui ont été ou seront accompagnées par le Moove Lab », souligne Jean-François Dhinaux, directeur stratégie de Via ID.

Outre la mise en relation avec les métiers de la maison de l'automobile, les jeunes entrepreneurs bénéficieront cette fois-ci du support des entreprises partenaires telles que Europcar Mobility Group (parrain du programme), Total, Cofidis, CGI Finance, AAA Data, Cetri assurances, Club Identicar, Bridgestone, Dekra et le GNFA. Le programme d’accélération du Moove Lab prévoit donc des mises en relation avec ces acteurs de l’auto et une équipe d’expert du marketing, de la finance, des ressources humaines, etc, mais aussi un mentoring, des ateliers thématiques et workshop, un suivi personnalisé bi-mensuel,...