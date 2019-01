En 2015, Mopar , la marque de pièces détachées et d’accessoires du groupe FCA, avait mené une opération éphémère sur le site vente-privee.com . Depuis fin décembre 2018, elle a choisi d’investir durablement la plateforme Amazon Marketplace. L’offre de départ se compose de 1 300 articles orientés vers les consommateurs particuliers pratiquant le « do it yourself ». « Il ne s'agit que de la première étape d'une transformation numérique qui mènera à l'ouverture d'un magasin en ligne Mopar en 2019 », informe Santo Ficili, directeur de Mopar EMEA.Sur l’ensemble de l’exercice 2018, Mopar a fourni plus de 47 000 tonnes de pièces détachées et d’accessoires à plus de 7 000 concessionnaires et ateliers dans la seule région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique).