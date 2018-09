, ministre du travail, accompagnée de, haut-commissaire aux compétences et inclusion par l’emploi,, membre de la Commission permanente environnement et aménagement du territoire Ile-de-France,, le préfet de Région,, président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines,, conseiller communautaire délégué à l’insertion professionnelle,, maire de Guyancourt et, président de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, s’est rendue sur le nouveau campus des services de l’automobile qui ouvre ses portes cette année. Elle a loué un dispositif innovant « qui permet de faire tomber les barrières et de créer des vocations », tout en rappelant l’importance capitale de la formation et de l’apprentissage.A cette occasion,, président du CNPA, lui a remis un pass symbolique lui ouvrant les portes du Campus.Avec 1700 m2 d’ateliers et de salles de cours, le Campus devrait accueillir plus de 1000 stagiaires au cours de l’année, souligne une porte-parole du GNFA par voie de communiqué. Rappelons que ce formidable outil rassemble les références de la filière en formation avec, outre le GNFA, l’Aforpa, l’Anfa, l’INCM, et le GARAC.