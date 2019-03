Selon Etienne Hermite, nouveau président du directoire, « la répartition géographique des ventes de navettes confirme notre déploiement à l’international avec notamment près de 30% de nos volumes vendus en Amérique du Nord et Asie Pacifique. La forte progression de la marge brute conforte notre stratégie de mise en place d’un modèle économique vertueux lié à la croissance des ventes ».

En 2018, Navya a pratiquement doublé ses résultats : la société lyonnaise connues pour ses navettes autonomes a vendu 68 véhicules pour un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros (vs 10,3 en 2017). Ce sont donc désormaisD’ailleurs, le taux de cette dernièreLa part des services a elle aussi enregistré une belle croissance pour atteindre 2,3 millions d’euros, soit une part à 12,2% du CA contre 9,6% pour l’exercice 2017.Cependant, il y a un hic. La progression des résultats de la société basée à Villeurbanne (69) a un lien très étroit avec des frais annexes comme, les frais commerciaux et marketing de 21% et les généraux de 132%. Ils ont ainsi aggravé le déficit courant. En y ajoutant ses frais financiers, Navya enregistre finalement, contre 11,5 millions un an plus tôt. Mais à fin décembre 2018, la Lyonnaise comptait une trésorerie de 19,5 millions d’euros nets.Lire aussi Navya Lab, point névralgique des métiers du véhicule autonome