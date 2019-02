Quelque 2,37 millions de VN ont été vendus en janvier 2019 en Chine, a annoncé l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), soit un recul de 15,8%. Les ventes avaient déjà plongé de 14% en novembre et de 13% en décembre.Le tableau est encore plus sombre pour le seul créneau des voitures particulières : leurs ventes ont dégringolé de 17,7%, à 2,02 millions d'unités, leur septième mois consécutif de repli et leur plus forte baisse depuis janvier 2012.Face à une conjoncture chinoise morose, et alors que les incertitudes persistent sur la guerre commerciale sino-américaine, les consommateurs sont restés à l'écart des concessionnaires, en dépit des rabais traditionnels consentis avant le Nouvel an lunaire (début février).La situation s'aggrave donc après une année 2018 où les signaux négatifs étaient apparus : les ventes automobiles totales en Chine avaient reculé l'an dernier de 2,76% (à 28,08 millions de véhicules), leur premier repli depuis trois décennies, tandis que les seules ventes de voitures individuelles trébuchaient de 4,1%. Un revirement brutal de tendance après la croissance de 2017 (+3%), et très loin de l'envolée de 14% enregistrée en 2016.« Et aucune embellie n'apparaît à l'horizon », a averti la CAAM, « au regard de l'essoufflement de l'économie chinoise et du déclin de la demande dans les petites villes, moteur du marché ».Avec les fortes réductions fiscales accordées en 2016 et 2017 sur l'achat d'une voiture, de nombreux automobilistes avaient profité de l'aubaine pour acquérir un véhicule. Mais l'avantage fiscal sur l'achat d'une petite cylindrée a été abrogé en 2017.Au final, seules les ventes de véhicules à énergies alternatives (100% électriques ou hybrides) résistent : elles ont plus que doublé sur un an en janvier (+138%) pour dépasser 96700 unités. Le bond est même de 180% pour les voitures purement électriques, qui forment l'essentiel de ce segment. La tendance devrait s'accélérer, la Chine ayant édicté des quotas de ventes de « voitures propres » imposés aux constructeurs.(avec AFP)