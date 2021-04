Le Brésilien Gerson Prado, qui a travaillé plus de trente-cinq ans dans le secteur des pièces automobiles, a pris la fonction de président de Nexus International (N!). Il enfile une double casquette, puisqu’il est en parallèle le président-directeur général de l’un des distributeurs automobiles leaders du Brésil, SK Automotive (Shark Group).

Des défis majeurs dans la distribution auto mondiale

« Ce sont des temps sans précédent, à la fois pour le marché de l'automobile et pour le monde dans lequel nous vivons. Mais nous y parviendrons, et en nous préparant maintenant, nous serons en position de force pour saisir les opportunités qui émergeront dans une industrie remodelée. Nous veillerons à ce que nous ayons notre place à la table de la mobilité intelligente, à attirer les talents de demain. Des défis majeurs nous attendent. Nous sommes une alliance progressiste, nous allons travailler pour et avec les équipes ou la communauté N! pour relever ces défis, en s’appuyant sur l'excellent travail de mon prédécesseur. »



Gerson Prado a commencé sa carrière comme vendeur et a vite gravi les échelons pour atteindre directement des postes de direction dans la distribution ou l’industrie automobiles. Ce nouveau dirigeant prend le flambeau de son prédécesseur, Akram Shahrour, membre d'Abu Khader Group, basé en Jordanie.



Gael Escribe, PDG de Nexus, a déclaré : « Ce fut un immense plaisir de travailler avec Akram, qui, en tant qu'actionnaire-membre et président, a été impliqué dans la construction de N! depuis le début. Ce fut une grande aventure couronnée d'un résultat exceptionnel. Et je suis ravi d'accueillir Gerson comme président, un président exceptionnel étant suivi d'un autre. »