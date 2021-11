"S'il vous plaît, virez-moi"

Avec des comptes dans le rouge - 5,7 milliards d'euros de perte pour l'exercice 2019-2020 - les actionnaires de Nissan ne pouvaient être qu'agacés : "Il me semble que Renault contrôle Nissan (...) Je pense que cela pèse sur les performances de Nissan. Les Français excellent peut-être dans les arts, mais en technologie, ils sont faibles", a fait savoir un petit porteur. Un autre : "Je crains que Renault ne disparaisse d'ici deux ans (...) Nous avons besoin d'un leader fort, i(...) C'est un karaoké ou quoi ?", a t-il fait savoir.Si les hommes ont été largement critiqués,: "Vous ne fabriquez pas des voitures que les gens veulent acheter", a ainsi lancé un actionnaire. Sur l'exercice fiscal 2019-2020, Nissan a en effet vendu 13,2% de véhicules de moins qu'à l'occasion de l'exercice précédent (4,7 millions de VN contre 5,5 millions).Le directeur général de Nissan Makoto Uchida a préféré faire profil bas à l'occasion de ses réponses aux actionnaires : "Nissan va changer (...) Si les performances de Nissan ne s'améliorent pas, s'il vous plaît, virez-moi", a t-il répliqué aux actionnaires.M. Uchida a ajouté que Nissan ne verserait évidemment pas de dividendes au titre de l'exercice 2019-2020. Il espère revenir à une situation bénéficiaire "au second semestre 2021-2022", selon ses dires. Nissan a présenté tout un plan de réorganisation de ses activités le 28 mai dernier . La marque entend réduire sa présence en Europe pour privilégier la Chine et les Etats-Unis, notamment.