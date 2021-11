Quelques négociations sont en cours au Japon. Nissan vient d’annoncer son intention de développer des batteries de nouvelle génération pour ses véhicules électriques en étroite collaboration avec un spécialiste chinois du secteur, Sunwoda Electric Vehicle Battery. Les discussions porteraient sur le développement conjoint de produits adaptés aux nouveaux modèles Nissan e-Power. Rappelons que cette gamme mondiale se compose d'un moteur électrique qui fournit de l'énergie directement aux roues et d'un moteur à essence à bord qui génère de l'électricité pour le moteur. Nissan étendra la technologie 100% électrique aux segments B et C.

Contribuer à la stratégie e-Power de Nissan

« Les deux sociétés discuteront également du développement d'un système de production efficace pour garantir une capacité d'approvisionnement stable pour les batteries développées conjointement. Nissan et Sunwoda visent à conclure un accord final d'ici à la fin de cette année, sur la base du contenu et des conditions spécifiques de l'étude », peut-on lire dans un communiqué.

Nissan est convaincu de l’expertise de Sunwoda, qui boostera la stratégie e-Power. Mais les deux sociétés entendent également renforcer leur compétitivité respective sur le marché chinois et dans le monde. Elles envisagent également la mise en place conjointe d'une structure d'approvisionnement sécurisée, adaptée aux futures opportunités commerciales mondiales.