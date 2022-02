Au cours de l'année 2020, les principaux distributeurs Nissan ont vendu 19 000 véhicules neufs en France, ce qui représente une part dans les ventes totales du constructeur de 49 %, en perte de vitesse d'un point comparé à 2019. Et c'est une fois de plus le groupe Maurin qui s'est emparé de la première place du top 10 des plus gros distributeurs français de la marque japonaise, avec un volume de 3 400 voitures écoulées, soit 800 unités de moins que l'année précédente. En deuxième position, nous retrouvons l'opérateur Eden Auto, lequel a vendu 2 600 VN. Il est talonné de près par le groupe Gueudet et ses 2 000 unités. Notons que ce dernier a pris les quartiers du distributeur Neubauer, tombé lui, de la 3e place à la 5e en un an. Aussi, le groupe Jean Rouyer est remonté d'un cran en 2020, passant devant Hess. Celui-ci est d'ailleurs ex-aequo avec le groupe Bernard. Voir tableau ci-dessous.



Part dans les ventes de la marque Nissan : 48 % en 2019, 49 % en 2020

Nom de groupe Implantations Ventes total VN en 2020 Maurin Annecy, Annemasse, Arles, Avignon, Béziers, Carcassonne, Carpentras, Chambéry, Gap, Gex, Grenoble, Montpellier, Nimes, Orange, Manosque, Narbonne, Perpignan, Salon-de-Provence, Thonon-les-Bains. 3 400 Eden Auto Angoulême, Auch, Bergerac, Bordeaux, Langon, La Rochelle, Limoges, Niort, Pau, Périgueux, Royan, Orthez Tarbes. 2 600 Gueudet Abbeville, Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Chantilly, Compiègne, Dieppe, Évreux, Le Havre, Lisieux, Rouen, Saint-Quentin, Vernon. 2 000 Emil Frey France Châlons-en-Champagne, Château-Thierry, Cambrai, Dunkerque, Épernay, Hellemmes, Lomme, Maubeuge, Meaux, Reims, Roncq, Valenciennes. 1 950 Neubauer Chambourcy, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Paris 17e, Levallois, Pontoise, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Denis, Saint-Gratien, Sartrouville, Versailles-Le Chesnay. 1 800 Peyrot Agen, Brive, Cahors, Castres, Foix, Marmande, Montauban, Pamiers, Saint-Gaudens, Sarlat, Toulouse, Villeneuve-sur-Lot. 1 700 Altaïr Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Maurepas, Montrouge, Paris 16e, Sainte-Geneviève-des-Bois, Viroflay, Viry-Châtillon, Vélizy (centre commercial). 1 550 Bernard Annonay, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon Sud, Romans-sur-Isère, Valence. 1 350 Jean Rouyer Angers, Challans, Cholet, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Nantes, Saumur. 1 350 Hess Beaune, Besançon, Dijon, Metz, Nancy, Saint-Avold, Thionville. 1 300 Total 19 000

Selon nos informations couplées à celles du constructeur Nissan France, le chiffre d’affaires moyen des concessionnaires de la marque a atteint 11 millions d'euros en 2020, quand il frôlait les 13 millions d'euros un an plus tôt. Le volume moyen de vente de véhicules neufs (VP et VUL) par showroom a diminué à 235 immatriculations, et ce sur la base actuelle des 147 contrats de distribution principaux (au total, il compte 203 établissements). Aussi, l'activité voiture neuve a pesé 47 % du chiffre d'affaires, soit un point de plus qu'en 2019, et avec 36%, l'occasion a perdu un point au passage.