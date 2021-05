Nissan Qashqai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Diesel 24 265 28 529 29 159 26 813 26 779 22 401 Essence 1 202 1 174 1 687 1 566 3 245 5 421 Total général 25 467 29 703 30 846 28 379 30 024 27 822 Nissan Qashqai 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Diesel 19 432 18 623 13 562 11 226 7 969 464 Essence 5 092 7 948 10 158 8 827 3 798 241 Total général 24 524 26 571 23 720 20 053 11 767 705

Baisse de régime et des ventes peu "vertueuses"

Les forces qui ont longtemps contribué au succès commercial de Nissan en France et en Europe sont devenues une faiblesse ces dernières années :(jusqu’à 71% de ses ventes). La part de marché de la marque nippone dans l’Hexagone, qui était montée à 3,9 % en 2015, n’affichait plus qu’un petit 1,9 % en 2019. La faute, notamment, à une concurrence acharnée sur ces segments. Les concessionnaires faisaient grise mine d’autant que la rentabilité n’était pas non plus au rendez-vous.La pénétration de la marque est remontée à 2 % l’an passé grâce à l’arrivée du nouveau Juke et à la Leaf, qui a surfé sur la croissance des ventes de voitures électriques. Les Note, Micra et autre Pulsar n’ont pas véritablement trouvé leur place dans la gamme etainsi qu’un acteur de premier plan sur le marché des voitures électriques.À LIRE. Nissan Qashqai 3 (2021). Infos, photos et vidéo du nouveau SUV compact

Forcément très attendue, la troisième génération de Qashqai, dévoilée le 18 février 2021, arrivera dans les concessions cet été. Ce lancement constitue la deuxième étape de la reconquête de Nissan, certainement la plus importante. En bout de course, et sur un marché automobile en chute libre, le SUV n’a totalisé que 11 767 immatriculations en 2020 en France, lui qui atteignait les 30 000 unités dans ses plus belles années (30 846 en 2012, avec la version Qashqai +2). Autre signe de déclin, c’est sur le canal des véhicules de démonstration et de courtoisie que le modèle s’est le plus immatriculé l’an passé (part de 33%).

Total : 11 767 immatriculations

VD + garages : 3 892 unités (33 % des ventes)

Canal des particuliers : 3 779 (32 %)

Loueurs de longue durée : 1 854 (15,8 %)

Loueurs de courte durée : 1 187 (10,1 %)

Sociétés : 1 041 (8,8 %)

Le Qashqai, 15e SUV le plus vendu en France

Par ailleurs, le modèle n’a pesé que 36 % des ventes de Nissan en 2020 (27 % pour le Juke), alors qu'il représentait encore près d’une vente sur deux en 2019 (part de 47 %). Sur le mois de janvier 2021, il est même dépassé par le Juke. Positionné sur le segment de marché des SUV, le plus disputé car le plus dynamique, le modèle pointait en 15e position l’an passé en France. Il a perdu son rang et se retrouve supplanté par de nombreux modèles d’autres marques importées (Ford Puma, Volkswagen Tiguan, Toyota C-HR…).

Volume Part (%) Écart 2020/2019 (%) Total général 651 760 – 23,1 1 PEUGEOT 2008 II 66 698 10,2 + 2905,8 2 RENAULT Captur 56 101 8,6 – 20,6 3 PEUGEOT 3008 II 45 164 6,9 – 38,1 4 DACIA Duster II 30 260 4,6 – 38,2 5 CITROËN C3 Aircross 30 165 4,6 – 35,7 6 CITROËN C5 Aircross 26 577 4,1 – 23,4 7 PEUGEOT 5008 II 20 049 3,1 – 30,1 8 RENAULT Kadjar 19 679 3,0 – 32,1 9 FORD Puma 15 604 2,4 - 10 TOYOTA C-HR 14 406 2,2 – 15,2 11 VOLKSWAGEN T-Roc 13 921 2,1 – 37,6 12 HYUNDAI Kona 13 314 2,0 + 29,6 13 VOLKSWAGEN T-Cross 12 738 2,0 – 6,6 14 DS DS 7 Crossback 11 847 1,8 – 16,0 15 NISSAN Qashqai II 11 767 1,8 – 41,3 16 VOLKSWAGEN Tiguan II 11 400 1,7 – 47,7 17 DS DS 3 Crossback 10 334 1,6 + 18,0 18 BMW X1 9 889 1,5 – 19,5 19 OPEL Crossland X 9 786 1,5 – 25,4 20 AUDI Q3 9 371 1,4 – 12,9

Un succès en Europe et un record en 2017

Le Qashqai a connu un succès fulgurant partout en Europe, continent où il est développé et fabriqué (il est produit à Sunderland, en Angleterre). Le modèle, qui s'est écoulé à 162 378 exemplaires en 2020, a atteint son pic en 2017, avec un total de 261 122 unités (Russie inclue). Initialement, le constructeur s’était fixé un objectif de 100 000 ventes en Europe lors du lancement de la première génération, en 2007. En moyenne, le marché français représente une part de 10 % des ventes de Qashqai en Europe. Au total, depuis son lancement, le SUV s’est écoulé à 300 000 exemplaires dans l’Hexagone (3 millions en Europe et plus de 5 millions dans le monde, avec les exportations sur les marchés américains).

70% de renouvellement clients avec la série Première Édition

Le constructeur japonais, qui entend commercialiser une voiture sur deux électrifiée en 2024, n’a logiquement pas reconduit de motorisations diesels sur la troisième génération du Qashqai. Au lancement, l’offre repose sur deux blocs à essence mild hybrid (140 et 158 ch), auxquels viendra s’ajouter la motorisation e-power dans un second temps, une technologie déjà éprouvée au Japon (sur Note, Serena et Kicks). Le constructeur informe que les motorisations électrifiées (en incluant hybride et mild hybrid) représentent actuellement 25 % des ventes sur le segment des SUV compact.

Au niveau des finitions, Nissan indique que plus de 80 % des ventes se concentrent sur les versions Tekna et N-Connecta, les plus hautes. Comme pour le Juke, en fin d’année 2019, le constructeurlimitée à 1 000 exemplaires. Les commandes sont ouvertes depuis le 18 février 2021. Nissan s’attend à commercialiser une grosse partie de cette série limitée auprès d’automobilistes déjà clients de la marque (autour de 70% des commandes).A LIRE. Prix Nissan Qashqai (2021). Une Première Edition dès 36 240 €