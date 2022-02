Nissan aurait-il évité une troisième année consécutive de pertes ? C’est ce que le constructeur automobile japonais a avancé lors de la publication de résultats financiers dits « solides » pour le trimestre clos le 30 juin 2021. Sur cette période, qui court d’avril à juin pour lui, il a ainsi dégagé un bénéfice opérationnel de 75,7 milliards de yens, soit de 583,3 millions d'euros, contre une perte de 153,93 milliards enregistrée un an plus tôt. La marge s’est élevée à 3,8 % et le résultat net a atteint 114,5 milliards de yens, soit environ 880 millions d’euros.

La rentabilité de Nissan s'est améliorée

Dans un communiqué, l’entreprise souligne que « soutenue par des conditions de marché favorables, la rentabilité s'est améliorée, Nissan continuant d'améliorer les performances sur le marché américain et la qualité des ventes sur chaque marché, grâce à la mise en œuvre solide du plan de transformation Nissan Next. Nissan a également utilisé efficacement ses stocks et mené une production stratégique au cours du premier trimestre, ce qui a minimisé l'impact de la pénurie de semi-conducteurs et contribué au bénéfice d'exploitation.»



À LIRE. Koen Maes (Nissan) : « Nous avons dû réécrire nos plans quatre fois »



Sur cet élan, le constructeur japonais a révisé ses objectifs et prévoit de revenir dans le vert sur l’ensemble de son exercice fiscal 2021/2022 se terminant le 31 mars prochain. Il s’attend désormais à dégager un bénéfice net de 60 milliards de yens, soit environ 462 millions d’euros et vise un résultat d’exploitation à l’équilibre. « Pour le reste de l'année, nous anticipons des incertitudes qui persisteront dans notre environnement d'exploitation. Nous surveillerons et gérerons attentivement les risques potentiels tout en continuant à améliorer la qualité des ventes et à maintenir la discipline financière. Nous nous attendons à une reprise soutenue au second semestre lorsque plusieurs nouveaux modèles seront mis en vente sur les marchés clés. Nissan poursuivra fermement son objectif d'atteindre une marge opérationnelle de 2 % au cours de l'exercice 2021, ce qui constitue une étape importante dans le cadre de Nissan Next », a assuré le P-DG Makoto Uchida.



De son côté, le groupe automobile Renault a indiqué que les résultats de son allié Nissan avaient eu un impact positif sur son résultat net au titre du deuxième trimestre, de l’ordre de 173 millions d’euros.