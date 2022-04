L'actuel senior vice président ventes & marketing, Guillaume Cartier, a été nommé président de la région Afrique, Moyen Orient, Inde, Europe et Océanie (AMIEO) de Nissan Motor. De nouvelles fonctions qu'il assurera dès le 1er avril 2021. Celui-ci dirigera ainsi l'ensemble des opérations de cette région qui couvre plus de 140 marchés sur 4 continents représentant plus de 30 % des ventes automobiles mondiales, d'après le groupe automobile. Il reportera directement à Christian Vandenhende, vice chief performance officer and chief quality officer.

Une nouvelle période de croissance pour Nissan

« Je suis ravi de prendre la direction de cette région culturellement très riche et diversifiée dans une période de changement sans précédent pour l'industrie automobile et avec l'arrivée sur le marché d'une gamme renouvelée de modèles et de technologies Nissan », souligne Guillaume Cartier. Avant d'ajouter : « Une nouvelle période de croissance durable commence pour Nissan, alors que nous continuons à faire progresser le plan de transformation de Nissan NEXT et accélérons notre parcours vers une gamme entièrement électrifiée en Europe d'ici 2023. Nous apporterons également notre meilleure gamme de véhicules à nos clients, toujours plus nombreux et fidèles, en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Océanie. »



Gianluca de Ficchy promu à l'Alliance

Il remplacera Gianluca De Ficchy, qui a été pendant trois ans président de Nissan Europe et dernièrement de la région élargie AMIEO. Ce dernier a été nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO), en remplacement de Véronique Sarlat-Depotte, qui elle-même devient secrétaire générale de l’Alliance. Il rejoint le Board of Management (BoM) du groupe Renault.



Guillaume Cartier détient une expérience de plus de 25 ans au sein de Nissan, qu'il a rejoint en 1995 à l'après-vente, et de l'Alliance à des postes de direction locaux et internationaux.

À son tour, il sera remplacé à partir du 1er avril par Leon Dorssers qui lui reportera en tant que AMIEO region senior vice president for sales & marketing, couvrant toutes les fonctions de vente et de marketing de la région AMIEO, y compris, le développement réseau, la stratégie prix et produit et l'expérience client.