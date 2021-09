Nissan a publié ses résultats financiers sur la période d’octobre à décembre 2020, correspondant au troisième trimestre de son exercice fiscal 2020-2021, qui se conclura au

31 mars 2021. Sur ces trois derniers mois de 2020, son chiffre d’affaires s’est établi à

2,22 billions de yens (17,55 milliards d’euros), accusant une baisse de 11,1 % par rapport à la même période en 2019. Son résultat d'exploitation consolidé s'est élevé à 27,1 milliards yens (213 millions d’euros) et la marge opérationnelle à 1,2 %.



Au troisième trimestre, la perte nette a atteint 37,8 milliards de yens, soit près de

300 millions d’euros. Dans un communiqué, le groupe Renault, qui détient une part de 43,4 % de Nissan, informe que le résultat publié par le constructeur nippon au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal 2020-2021 « se traduira dans le résultat net du quatrième trimestre 2020 de Renault par une contribution négative estimée à – 123 millions d’euros » (sur la base d’un taux de change de 124,6 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre).

Un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre

Le constructeur nippon qui, au même titre que Renault, a annoncé la fin de la course aux volumes indique que « l'amélioration des frais de vente et la réduction des coûts de fabrication et des coûts fixes par rapport à la même période en 2019 se sont traduites par une contribution positive aux bénéfices. La reprise apparait désormais évidente, avec une amélioration des ventes et une assise financière renforcée comme énoncé dans le plan de transformation Nissan Next. Nissan retrouve un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, par rapport aux trimestres précédents ».



À LIRE. La stratégie mondiale de Nissan va s'articuler autour de 4 régions

Chute de 29,2 % du chiffre d'affaires en 2020

Sur les neuf premiers mois de son exercice fiscal (avril à décembre 2020), le chiffre d'affaires consolidé de Nissan a atteint 5,32 billions de yens (41,9 milliards d’euros), accusant une chute de 29,2 % par rapport à la même période en 2019. La perte d'exploitation consolidée s'est élevée à 131,6 milliards de yens (1,04 milliard d’euros) et la marge opérationnelle a reculé de 2,5 %. La perte nette pour les neuf premiers mois atteint 367,7 milliards de yens, soit 2,9 milliards d’euros (contre un bénéfice net de 309 millions d’euros en 2019 sur la même période).



À LIRE. Carlos Ghosn juge "lamentables" les résultats de Renault et de Nissan

Plus de 4 millions de véhicules vendus dans le monde

Pour l'exercice 2020-2021, Nissan s'attend à ce que son volume de ventes diminue de 3,6% par rapport aux prévisions précédentes, pour atteindre 4 015 000 véhicules. Malgré l'impact négatif de la diminution du volume, le constructeur informe qu’il a révisé ses perspectives pour l'année fiscale entière « en raison de l'amélioration des frais de vente ainsi que du financement des ventes, de la fabrication et des coûts fixes ». Il prévoit un CA de 7,70 billions de yens (60,65 milliards d’euros) et une perte nette de 530 milliards de yens (4,17 milliards d’euros), soit 85 milliards de yens de mieux que les prévisions précédentes. « Nous faisons constamment progresser le plan de transformation Nissan Next, explique Makoto Uchida, CEO de Nissan. Nous allons encore améliorer notre discipline financière, renouveler notre gamme de produits et améliorer la qualité de nos ventes, tout en surveillant attentivement les risques éventuels. En tant qu'étape importante de Nissan Next, nous poursuivrons fermement notre objectif d'atteindre une marge opérationnelle de 2 % au cours de l'exercice 2021 ».