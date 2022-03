Le patron de Nissan, Hiroto Saikawa, avait prévenu au printemps : les réformes seront douloureuses, et le groupe n'a pas d'autre choix, acculé selon lui par la stratégie d'expansion à marche forcée menée par Carlos Ghosn, sauveur aujourd'hui vilipendé.

"Nous ne commentons pas les spéculations", a réagi auprès de l'AFP une porte-parole de Nissan, Momose Asuza, à la veille de la publication des résultats trimestriels du groupe qui devraient être très médiocres.



Après une dégringolade de son bénéfice net de 57% en 2018/19, Nissan devrait voir son bénéfice d'exploitation s'effondrer de 90% au premier trimestre 2019 (avril-juin), bien en deçà des estimations des analystes, a rapporté le quotidien économique Nikkei, sans citer de sources. Et il prévoit un nouveau plongeon de moitié cette année, à 170 milliards.



Son compatriote Mitsubishi Motors, dernier venu dans l'alliance, présente quant à lui ses comptes ce mercredi 24 juillet et, après une très bonne année, il s'attend également à des profits en chute.

Les effectifs diminués de 7%

Aux 4 800 postes déjà évoqués en mai 2019 par Nissan lors de la présentation de résultats annuels catastrophiques, au moins 5 200 emplois additionnels sont dans le viseur. Les réductions pourraient concerner des sites en Amérique du Sud et dans d'autres régions où la rentabilité de Nissan est faible. L'annonce des suppressions d'emplois devrait être faite jeudi 25 juillet 2019, à l'occasion de ses résultats.



Hiroto Saikawa, qui s'était distingué par son zèle à sabrer les coûts sous l'aile de Carlos Ghosn au tournant des années 2000, quand Nissan se trouvait au bord de la faillite, ressort donc la même méthode. In fine, les effectifs seront diminués de plus de 7% dans un groupe de 139 000 collaborateurs.



A la Bourse de Tokyo, ces coupes sombres ont été accueillies plutôt positivement par les investisseurs qui calculent surtout l'avantage financier : l'action a clôturé sur un gain de 0,95% à 781,6 yens. Pour Nissan, "une restructuration de grande échelle de l'ensemble de la compagnie, et pas seulement des usines, est inévitable", abonde Tatsuo Yoshida, analyste automobile chez Sawakami Asset Management. Le groupe, poursuit-il, se trouve en "surcapacité" en raison des ambitions passées de Carlos Ghosn, obnubilé par la première place mondiale.

Mais, dans un contexte difficile pour l'industrie, Nissan semble aujourd'hui à bout de souffle. La firme subit un net recul des ventes de ses voitures aux Etats-Unis et en Europe, sans compter l'impact sur son image de l'affaire Ghosn elle-même.

Nissan, un "sujet prioritaire"

La compagnie nippone a largement contribué à déclencher la saga en menant l'enquête en interne sur son emblématique patron. Arrêté en novembre 2018, le magnat déchu a depuis été inculpé à quatre reprises par la justice japonaise.



"Il n'y a pas de formule magique pour ressusciter Nissan", mais il faut un "leadership solide" et ce n'est pas le cas de M. Saikawa, qui reste à la direction faute d'autres candidats potentiels, selon l'expert. Contesté par les actionnaires et peu soutenu en interne du fait de son ancienne proximité avec Carlos Ghosn, il risque "de ne pas tenir longtemps", pronostique M. Yoshida. Et "Nissan doit améliorer sans tarder la situation si le groupe veut maintenir ou renforcer sa position" dans une alliance aux bords de la rupture.



Les deux partenaires se sont déchirés ces derniers mois autour de l'avenir de leur union née en 1999 : Renault, qui détient 43% de son capital, souhaite une intégration plus poussée tandis que Nissan veut à tout prix préserver son indépendance.



Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration de Renault et pilote de l'alliance, a en tout cas averti de sa vigilance. "Il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas comprendre que le redressement de Nissan est un sujet prioritaire", avait-il lâché dans une interview en juin 2019.