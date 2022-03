« Plus de compétitivité pour une profitabilité durable ». Voilà en substance comment Koen Maes, président de Nissan West Europe-France, présente le plan Nissan Next dévoilé en mai 2020, afin de relancer la marque et faire oublier les ennuis judiciaires de l’ancien P-DG de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn. Ce plan quadriennal prévoit la réduction des coûts, notamment en rationalisant la capacité de production, la gamme de produits, mais aussi les dépenses globales.

Grâce à cela, le constructeur japonais vise un bénéfice d’exploitation de 5 % et une part de marché mondiale durable de 6 %. L’un des points les plus importants pour Nissan consiste à arrêter une course aux volumes stérile et à assainir ses canaux de ventes pour améliorer sa rentabilité. Et cela commence à porter ses fruits, puisque Koen Maes assure que « Nissan est redevenue rentable au 4e trimestre 2020 ».



Objectif : 46 000 immatriculations en 2021

Malgré une chute de 22 % de ses ventes enregistrées en France en 2020, avec 39 080 immatriculations, le constructeur a ainsi vu sa part de marché progresser à 2 % sur les voitures particulières (32 963 unités) et à 1,6 % sur les véhicules utilitaires légers (6 071 unités). Les créneaux tactiques des véhicules de démonstration et de la location courte durée ont lourdement chuté de 34,4 % et 33,2 %, tandis que le canal des particuliers atteignait 42 % des ventes de Nissan, contre une moyenne de 39 % sur le marché français, soit une progression de 4 points par rapport à 2019 et de 10 points par rapport à 2018. « C’est important pour nos distributeurs car leur marge est plus importante sur la vente à particuliers et donc leur rentabilité », selon Guillaume Barbet, directeur des ventes de Nissan en France.

Ainsi, la marque s’est fixée comme priorité d’augmenter les ventes aux particuliers, notamment pour améliorer la marge résiduelle des véhicules, mais aussi de doubler les volumes de vente des VUL, qui sont les seuls du marché à bénéficier d’une garantie de 5 ans. Nissan vise au total 46 000 immatriculations en 2021, soit une progression de 15 %, pour atteindre une part de 2,05 % sur un marché estimé à 2,4 millions d’unités, VUL compris.



Une gamme 100 % électrifiée en 2030

Estimant que les 3 piliers du plan Nissan Next sont « la passion, l’innovation et le challenge », Koen Maes compte pour cela sur le succès du Juke, avec 12 000 unités prévues sachant que 1 000 commandes ont été enregistrées sur le seul mois de janvier, mais aussi sur les nouveaux véhicules qui sortiront dans les prochains mois, à commencer par le Qashqai de troisième génération. Produit à 5,5 millions d’exemplaires dans le monde et vendu à 3 millions d’exemplaires en Europe, dont 300 000 en France, le Qashqai est un « best-seller » qui devrait reprendre « sa position de leader » sur le segment des crossovers selon le dirigeant.

Un fort soutien au réseau pendant la crise

À plus long terme, Nissan souhaite électrifier 50 % de sa gamme d’ici 2023, pour atteindre ensuite les 100 % en 2030, en incluant les modèles électriques, hybrides, mais aussi e-Power qui cartonnent au Japon, afin d’obtenir la neutralité carbone de sa gamme. Le constructeur souhaite d’ailleurs atteindre. L’entreprise dans sa globalité vise la neutralité carbone en 2050, en incluant la production, le recyclage, ou encore le fonctionnement des différents sites à travers le monde. La commercialisation du nouveau SUV électrique Ariya , premier modèle arborant le nouveau logo dont le lancement est prévu au 2e semestre 2021, devrait permettre à la marque de passer à la vitesse supérieure dans ce domaine. Les futurs modèles X-Trail, Micra et NV250 qui bénéficient eux aussi de motorisations électrifiées, viendront en complément par la suite.

En attendant que les nouvelles orientations portent leurs fruits, Nissan a soutenu son réseau français, qui compte 203 concessionnaires pour 51 investisseurs, pour l’aider à affronter les périodes de confinement. Alors que les prises de commandes ont bondi de 60 % entre juin et décembre, l’adoption de la nouvelle stratégie a permis d’alléger les trésoreries grâce à une diminution de 35 % des stocks de VN à fin décembre. En supplément, Nissan a garanti les primes de volumes et les marges variables, mis en place un paiement anticipé des primes, mais aussi un report de 90 jours des échéances de paiement pour les VN, les VO et les pièces, tandis que les investissements média des concessionnaires ont été pris en charge à hauteur de 50 %.

Revenir à 1 % de rentabilité d'ici 2022

Ainsi, Xavier Kroetz, directeur réseau et qualité client chez Nissan France, affirme que « beaucoup d’investisseurs clôturent l’exercice 2020 à l’équilibre », tandis qu’aucune faillite n’a été enregistrée. Alors que le réseau Nissan affichait une rentabilité d’environ 1 % jusqu’en 2018, elle avait chuté à 0,2 % en 2019. Le constructeur souhaite revenir à 1 % d’ici 2022, sachant que 2021 devrait être une année charnière. En guise de conclusion, Koen Maes affirme fièrement que le constructeur « regarde l’avenir avec une positivité qu’on n’avait plus vue depuis longtemps ! »



