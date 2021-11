Il y a à peine deux mois, Standard & Poor’s avait déjà abaissé d'un échelon la note de crédit de Nissan. En juillet 2020, celle-ci est passée de "BBB" à "BBB-", soit juste un cran au-dessus de la catégorie des investissements que l'agence de notation considère comme spéculatifs. Selon S&P, "la rentabilité de Nissan va probablement subir encore davantage de pression que ses grands concurrents mondiaux dans les deux ans à venir, parce que le coût de sa restructuration significative va s'ajouter à la chute des ventes automobiles liée à la pandémie". Pour l’année fiscale 2020, l'agence table sur un recul des ventes de Nissan d'environ 20 %.

Pas de bénéfice pour Nissan avant deux ans

S&P pourrait encore sévir sur le cas de l’allié japonais de Renault et de Mitsubishi, puisqu’il est placé en perspective "négative" : "Cela reflète notre opinion selon laquelle il y a encore au moins une chance sur trois que la solvabilité de Nissan soit soumise à une pression accrue en raison, par exemple, des effets persistants de la pandémie de Covid-19 ou d'une réalisation trop lente des réformes", détaille S&P. En raison de ces conditions défavorables, il sera probablement difficile pour Nissan de redresser rapidement son bénéfice d'exploitation et d'améliorer sa capacité à générer des flux de trésorerie. Le cash-flow disponible du segment automobile pourrait probablement rester profondément négatif au cours des deux prochaines années.



Rappelons que sur son dernier exercice annuel, clos au 31 mars, Nissan a déjà subi une énorme perte nette d’environ 5,7 milliards d'euros et n'a pas encore livré de prévisions pour l'exercice en cours, qui s'annonce lui aussi profondément dans le rouge. Pour renouer rapidement avec la rentabilité, Nissan comptera évidemment sur l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, laquelle a déjà entamé sa transformation pour soutenir ses trois marques face à la crise.