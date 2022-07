Nommé directeur des ventes de Nissan West Europe le 1er juillet 2022, Guillaume Dirrig intègre désormais le comité de direction de la marque et en réfère à Richard Tougeron, directeur général de Nissan West Europe.



Diplômé de l'école de commerce de Brest, le nouveau promu a débuté sa carrière chez Ford en 1990, où il a occupé diverses fonctions à l'après-vente, aux ventes, à la relation clients et au développement réseau. Il a rejoint Nissan en 2007 en qualité de directeur du développement réseau.

Plus de plus de trente ans d'expérience dans l'industrie automobile

Deux ans plus tard, Guillaume Dirrig est nommé directeur après-vente et service de Nissan France. En 2014, le responsable devient directeur régional des ventes pour le Royaume-Uni, la Russie et l'Europe centrale. Il occupera ensuite le poste de directeur général du développement commercial et du marketing de Nissan Europe (2015-2018), puis celui de directeur marketing de Nissan au Benelux (2018-2020), avant d'être nommé directeur de la performance commerciale de Nissan Europe.

Guillaume Dirrig remplace Guillaume Barbet, qui était directeur des ventes de Nissan West Europe depuis novembre 2019. Ce dernier est promu au poste de directeur marketing et ventes planning & performance de Nissan pour la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie (AMIEO).

Richard Tougeron, directeur général

Julie Coe, directrice des ressources humaines et des affaires générales

Jérôme Biguet, directeur du marketing

Guillaume Dirrig, directeur des ventes

Olivier Cavarec, directeur après-vente

Charles Fronty, directeur juridique

Xavier Kroetz, directeur du développement réseau et de la qualité

Paul Robson, directeur administratif et financier

Grégory Nève, directeur de la communication et des véhicules électriques

Benoît Chapelotte, manager stratégie et planning.

Désormais, le comité de direction de Nissan West Europe est composé de la manière suivante :