Les Z’enfants de l’auto est désormais une association caritative cherchant à fédérer le monde de l’automobile au bénéfice des enfants démunis et malades. Son fondateur,, par ailleurs dirigeant de l’agence Acommauto, menait plusieurs opérations depuis quelques années déjà, comme le Père Noël de l’auto, par exemple, qui collecte des jouets et des surprises pour les offrir à des enfants hospitalisés, ou encore des visites sur le Mondial de l’automobile se clôturant par un goûter sur un stand partenaire (Suzuki récemment) ou dans un salon d’honneur.« Notre dispositif prenait de l’ampleur et il fallait donc mieux nous structurer pour rester fédérateurs et voir à la fois plus loin et plus grand », synthétise Guy Jourdan, qui explique que l’association peut compter sur le soutien d’une trentaine d’acteurs de la filière automobile, constructeurs, équipementiers, organismes professionnels, salons… Très récemment, le réseau de carrosserie Five Star a rejoint l’association, en organisant un grand concours de dessin, baptisé « Dessine-moi une auto », tandis que Volvo vient aussi de rejoindre l’aventure, invitant derechef de nombreux enfants sur le salon nautique de Paris. Au-delà de ces soutiens, l’association fait aussi valoir une centaine de membres.Guy Jourdan et son bureau ne manquent pas de projets pour 2019. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer l’incontournable Père Noël de l’automobile, l’organisation d’une journée de découverte du pilotage sur circuit, ou encore le permis de conduire à l’hôpital avec « Necker Enfants Malades ». « Il y a des situations de transition dans les hôpitaux pédiatriques et les jeunes enfants deviennent des adolescents, puis des adultes, tout en suivant un traitement souvent lourd. Ils sont souvent persuadés qu'ils ne pourront jamais conduire une voiture. Le projet du Permis de conduire à l'hôpital consiste précisément en plusieurs sessions de 10 jeunes pour les accompagner vers le permis et garantir leur droit à la mobilité », détaille Guy Jourdan, tout en expliquant que l’idée est de dupliquer cette initiative dans d’autres villes que Paris en 2019. Le projet est coanimé par le fondateur d’auto-école.net.Pour de plus amples renseignements : https://www.leszenfantsdelauto.fr/