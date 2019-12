Pour tous ceux qui doivent affronter la route en hiver dans des conditions difficiles, Nokian est probablement l’une des marques phares. Le pneumaticien finlandais, qui détient en Scandinavie des parts de marché de plus de 50%, est une référence pour les pneus hiver. C’est beaucoup moins le cas pour les pneus été, bien que Nokian Tyres dispose d’une offre complète, renforcée par deux nouvelles références dédiées aux SUV, les nouvelles gammes Powerproof et Wetproof. « Notre principal problème est d’avoir le même positionnement premium sur les deux catégories, alors que notre notoriété est bien moindre sur le pneu été », reconnaît Michel Poirier, en charge de la filiale française. Si, en France, Nokian Tyres figure en effet dans le top 5 des marques pour les enveloppes hiver, sa part de marché dégringole dans la catégorie été.

« Entre 70 et 80% de nos ventes sont des pneus hiver et elles le sont essentiellement en zone blanche », indique Michel Poirier.

Pour développer sa présence sur le sol français, la marque a donc changé son fusil d’épaule. « Nous avons désormais réorganisé la distribution pays par pays, en intégrant les spécificités de chacun », explique Michel Poirier. En France, l’équipe s’est renforcée et compte désormais une dizaines de personnes, principalement des commerciaux qui sillonnent les réseaux de distribution. « D’un point de vue marketing et communication, notre cible prioritaire aujourd’hui n’est pas le client final, mais bien les distributeurs, qui sont prescripteurs », poursuit le dirigeant.

Un label de distribution

Contrairement aux marques asiatiques, principalement chinoises, qui dépensent des sommes élevées dans le sponsoring sportif, Nokian Tyres a créé un label spécifique, appelé NAD (Nokian Tyres Authorized Dealers), afin de s’appuyer sur les distributeurs. « Nous avons mis à leur disposition des modules de vente, accompagnés de signalétiques intérieures et extérieures », indique Michel Poirier. Ce panneau est gratuit, sans commission sur le chiffre d’affaires, et permet d’avoir des conditions commerciales. Seul engagement de la part du distributeur : un volume de pneumatiques et le suivi de deux formations annuelles.



Aujourd’hui, le réseau NAD est composé de 150 points de vente, toutes enseignes confondues (Point S, Vulco, etc.). Une bonne partie de la quarantaine de membres du réseau Vianor – enseigne propre au pneumaticien finlandais qui, aujourd’hui, faute d’image, n’existe plus, du moins en France – ont été intégrés dans ce label.

« Nous comptons passer à 200 sites d’ici à la fi n de l’année et atteindre un objectif de 300 en 2020 », annonce Michel Poirier.

À terme, Nokian Tyres souhaiterait développer un concept de retail plus engageant, avec un niveau de standards plus élevés et davantage de liens avec la marque pour promouvoir les produits. En parallèle, Nokian Tyres a revu sa politique tarifaire : « Sur le pneu été, nous avons baissé nos prix d’environ 5 à 10%.» Le pneumaticien finlandais souhaite donc se positionner juste en dessous des premiums. Pour valoriser ses produits, il s’appuie sur deux axes. Le premier est la mise en avant de sa technologie, notamment Aramid Sidewall, une fibre résistante qui permet de renforcer la paroi latérale du pneu, le protégeant ainsi des entailles. « Nous nous engageons à rembourser intégralement le pneu si celui-ci a son flanc déchiré », rappelle Michel Poirier. Le second axe repose sur ses outils de développement : « Nous souhaitons médiatiser auprès des distributeurs et de la presse notre nouveau centre d’essais en Espagne.» Destiné aux pneus été, ce dernier est le plus grand ovale d’Europe.

Enfin, même si ce n’est pas pour l’instant sa priorité, Nokian souhaite également travailler avec les loueurs et les sociétés. « Jusqu’à peu, nous ne disposions pas d’une couverture totale du territoire, car la marque était principalement cataloguée comme spécialiste du pneu hiver », commente Michel Poirier. Ces mesures devraient permettre à la filiale française d’atteindre à court terme un million d’enveloppes par an. « Notre axe de croissance se situe clairement sur le pneu été, où nous avons encore de très belles marges de progression », conclut Michel Poirier, qui vise in fi ne un rééquilibrage des parts de marché entre les pneus hiver et été.