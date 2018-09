Kevin Kassekert prend de l'importance

Garde rapprochée

Traversant une période délicate qui a vu, entres autres conséquences, plusieurs dirigeants choisir de quitter Tesla,a réagi en procédant à plusieurs promotions de ses managers, densifiant ainsi sa garde rapprochée.Outre la nomination decomme président de Tesla Automotive, Elon Musk a aussi élargi le périmètre de responsabilités dequi devient vice-président RH, remplaçant, qui a quitté le groupe, mais assurant aussi la même fonction pour le réseau industriel, la construction et le développement des infrastructures. Il a fait ses preuves en pilotant le projet de la Gigafactory 1 de Tesla au Nevada. Auparavant, il avait déjà supervisé de nombreuses constructions d’usines dans le domaine des semiconducteurs.Par ailleurs,, spécialiste de la production arrivé il y a un an après avoir fait une grande partie de sa carrière chez PepsiCo, devient vice-président des opérations de la Gigafactory.est aussi promue vice-présidente, toujours en charge des RH, de la diversité et de la fidélisation des salariés., vice-présidente Environnement, Santé et Sécurité, intègre le premier cercle d’Elon Musk auquel elle rapportera directement. Idem pour, vice-présidente du recrutement global, placée en ligne directe avec Elon Musk et. Enfin,, devient directeur senior de la communication du groupe.