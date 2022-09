Le constructeur nous informe que le groupe Car Avenue, via son entité BSA Automobiles, a été nommé pour distribuer les marques Fiat, Fiat Professional et Jeep à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges). L’entité dirigée par Stéphane Bailly a fait son entrée dans le réseau des marques ex-FCA en début d’année 2022 à la suite du rachat de la concession Fiat, Abarth, Alfa et Jeep de Nancy (Meurthe-et-Moselle), qui était détenue par David Gerbier.



En mars dernier, le site de l’Autorité de la concurrence avait pourtant rapporté que le groupe JMJ Automobiles s’était positionné pour acquérir les points de vente Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth et Alfa Romeo de Saint-Dié-des-Vosges et d’Épinal (avec Mitsubishi), exploités par Claude Chopot. Une opération qui avait été conclue en avril 2022. Quelques semaines plus tôt, Car Avenue annonçait la reprise des affaires Citroën situées à Saint-Dié-des-Vosges et à Gérardmer, DS à Épinal, ainsi qu’Opel à Saint-Dié-des-Vosges et Épinal, appartenant à Stéphane Brocard.



Recentrage et échange de marques

Finalement, les cartes ont été redistribuées dans le cadre d’un accord tripartite entre Car Avenue, JMJ Automobiles et Stellantis. JMJ Automobiles a ainsi revendu ses affaires Fiat, Fiat Professional et Jeep de Saint-Dié-des-Vosges et de Gérardmer à Car Avenue, tandis que celui-ci a cédé au groupe dirigé par la famille Dubois les concessions Opel et DS d’Épinal. À Saint-Dié-des-Vosges, l’entité dirigée par Stéphane Bailly représente donc les panneaux Citroën, Opel, Fiat, Fiat Professional et Jeep. À Épinal, JMJ commercialise l’ensemble des marques de Stellantis.



Le groupe Legrand entre dans le réseau ex-FCA

Au Havre, le groupe Legrand a été nommé pour distribuer les marques Alfa Romeo et Jeep (Legrand Auto 24). Avec ce développement, il fait son entrée dans le groupe ex-FCA et renforce sa position avec les marques de Stellantis, puisqu’il commercialise Opel via quatre points de vente (dont un au Havre).



Le groupe Gemelli, dirigé par Lionel Gemelli, a été nommé distributeur pour la marque Abarth à Orange (Vaucluse). L’entreprise familiale représente déjà les panneaux Alfa Romeo et Fiat dans la ville, qui cohabitent avec ceux de Hyundai et Mitsubishi. Elle commercialise également les marques ex-FCA dans les villes de Bagnols-sur-Cèze (Gard), Carpentras, Le Pontet (Vaucluse) et Montélimar (Drôme).