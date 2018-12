Neuf enseignes de commerce viennent d’être récompensées par le Club génération responsable* pour leur perspective de développement durable dans toutes ses composantes, économique, sociale, sociétale et environnementale. Elles ont ainsi démontré avoir intégré cet engagement dans leur stratégie commerciale et l'avoir promu auprès de leurs collaborateurs, clients et fournisseurs.



Dans cette liste de lauréates, deux d’entre-elles sont issues du secteur de l’automobile : Norauto et Carglass. L’engagement RSE du réseau de centres-autos (405 sites) a été salué et labellisé pour son action "Smart solutions for Mindful Driving". Mais elle a également reçu le R Award de l’initiative sociale/sociétale soulignant ainsi le développement de la pratique du "Vélotaf" auprès de ses collaborateurs. "Norauto se veut être clairement partie prenante de la transition écologique, générateur de solutions, en innovant, et développant une diversité de services, de produits, au-delà de l’automobile, en contribution à une mobilité de plus en plus décarbonée", selon Anne-Danièle Fortunato, leader développement durable. Et d’ajouter : "Depuis 2016, nous valorisons les déplacements domicile-travail vélo en versant des indemnités kilométriques vélo à raison de 0,25 centimes par km, limitées à 200 euros par an." A noter que Norauto propose aussi à sa clientèle des deux-roues électriques comme des scooters, trottinettes et vélos à assistance.



De son côté, Carglass a instauré une politique de développement responsable dès 2009. Le 3e programme nommé "Impact2020", actuellement en place, a pour objectif d’intégrer toujours plus de responsabilités dans les décisions et actions de l’entreprise et d’encourager ses collaborateurs à cette réflexion. Sécurité, performance environnementale, transparence et proximité et employeur responsable, sont les quatre axes de travail de Carglass, spécialiste du vitrage automobile.

*soutenu par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable, la Fédération française de la franchise et à la Fédération du commerce associé.