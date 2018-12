Troisième mois de repli consécutif pour le marché VN au Royaume-Uni, avec -3% en novembre 2018 et 158639 immatriculations. La baisse des immatriculations a surtout concerné les particuliers (-6,4%), le segment des entreprises étant stable (-0,7%).Sur fond de Brexit, cette mauvaise passe traversée par le marché depuis plusieurs mois est attribuée par les professionnels « à la fragilité du moral des consommateurs, à un changement réglementaire sur les émissions de CO2 et à l'arrivée tardive de nouveaux modèles ».Au niveau des énergies, les ventes de voitures diesels ont continué de souffrir en novembre, avec une chute de 16,7%, l’essence étant en légère hausse (+3,5%) et les véhicules hybrides et 100% électriques confirmant leur effervescence (+24,6%).L’avenir reste très incertain sur le marché et la crainte d’un Brexit sans accord fait trembler le SMMT, un porte-parole de l’organisation n’ayant pas hésité de parler de « catastrophe » il y a une semaine.1/ Ford Fiesta : 51932/ Volkswagen Golf : 46783/ Mercedes-Benz Classe A : 40144/ Nissan Qashqai : 31955/ Mini : 31706/ Volkswagen Polo : 31157/ Ford Focus : 30688/ Vauxhall Mokka X : 27789/ Kia Sportage : 273110/ Vauxhall Corsa : 25941/ Ford Fiesta : 901732/ Volkswagen Golf : 606053/ Vauxhall Corsa : 486514/ Nissan Qashqai : 479375/ Ford Focus : 465736/ Mini : 402547/ Volkswagen Polo : 402218/ Mercedes-Benz Classe A : 392439/ Ford Kuga : 3775210/ Kia Sportage : 34069(avec AFP et SMMT)