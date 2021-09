Le dispositif Nimfea (navette i-Cristal du constructeur alsacien Lohr, faisant valoir une conduite autonome de niveau L 4), lancé officiellement en Normandie et opéré par Transdev, se positionne aux avant-postes des mobilités futures de proximité. Elle fera l’objet d’une expérimentation de 6 à 7 mois et aura vocation à assurer, dans un futur proche, une desserte complète de l’axe Vernon-Giverny (12 km environ), touristiquement réputé à l’échelle mondiale, notamment par le biais du musée des impressionnismes de Giverny et bien entendu, pour la maison et les jardins de la fondation Claude Monet.Dans un premier temps, un panel d’utilisateurs volontaires, préalablement sélectionnés, pourra utiliser ce service de transport, avant une ouverture au grand public. Cette nouvelle offre de mobilité vise à répondre aussi bien aux besoins de mobilité des habitants, commerçants et saisonniers travaillant à Giverny, qu’aux touristes et visiteurs venant des quatre coins du monde.L’expérimentation s’inscrit dans la continuité des projets engagés par le groupe Transdev le long de l’axe Seine, à savoir le pilote du campus de Paris-Saclay (le Paris-Saclay Autonomous Lab regroupant le groupe Renault, Transdev, l’IRT SystemX, Vedecom et l’université Paris-Saclay) et celui de Rouen (le Rouen Normandy Autonomous Lab réunissant la Caisse des dépôts, la métropole Rouen Normandie, la région Normandie, Transdev, Renault et la Matmut pour expérimenter le premier service de mobilité partagée et autonome à la demande sur routes ouvertes d’Europe).Le coût de ce projet ambitieux est estimé à 1,3 millions d’euros, et des partenaires privés sont encore recherchés par Seine Normandie Agglomération, Transdev et Mov’eo dans l’optique de d’enrichir la phase test.On peut relever que ce partenariat public-privé rassemble l’agglomération Seine Normandie et Transdev, mais aussi Mov’eo, Ericsson (déjà partenaire du Rouen Normandie Autonomous Lab sur la connectivité et engagé sur la promotion de la 5G), Vedecom, ou Enedis. Les institutionnels suivent avec la métropole Rouen Normandie, le département, la région, mais aussi l’Ademe et la Caisse des dépôts. Comme nous l’indiquions précédemment, cette liste est susceptible de s’élargir à l’avenir.