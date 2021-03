Top 20 des modèles qui seront les plus produits en Europe en 2021 et

2022

Modèle 2021 2022 Total Nissan Qashqai 135 787 266 774 402 561 Toyota Yaris Cross 101 427 137 299 238 726 Peugeot 308 52 228 184 037 236 265 Mercedes-Benz Classe C 67 474 133 340 200 814 Kia Sportage 22 165 154 211 176 376 Renault Kangoo 37 273 131 606 168 879 Skoda Fabia 46 249 104 526 150 775 Renault Mégane 1 532 104 664 106 196 Volkswagen Nivus 18 107 77 976 96 083 Land Rover Range Rover 38 307 56 246 94 553 Volkswagen Bulli 14 156 66 816 80 972 Tesla Model Y 10 241 63 304 73 545 Toyota Yaris 23 499 43 676 67 175 BMW Série 4 23 499 43 676 67 175 Audi Q4 e-tron 20 806 32 773 53 579 Volvo XC40 Coupe 4 103 39 832 43 935 DS DS4 8 427 30 855 39 282 Mazda 2 9 027 29 059 39 086 BMW iX 10 875 27 835 38 710 Mercedes-Benz EQS 11 591 26 822 38 413

Le cabinet IHS Markit dévoile, en exclusivité pour L’argus, ses prévisions de production en Europe pour les principaux nouveaux modèles qui apparaîtront sur le marché en 2021 et 2022. Parmi toutes ces nouveautés, il ressort que le Nissan Qashqai sera – de loin – le modèle le plus produit sur le Vieux continent, si l’on cumule les prévisions de cette année avec celles de l’année prochaine.Cocorico, au sein du Top 20, notons la présence d’autres modèles made in France, à savoir le Renault Kangoo (6e), la Renault Mégane Electric (8e), ou encore la Toyota Yaris (13e). En revanche, la DS4 sera quant à elle fabriquée à Russelsheim chez Opel.