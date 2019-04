Un an après, presque jour pour jour, l’entité Fiat Chrysler Automobiles France, dirigée par Jérôme Monce, vient de procéder à un nouveau remaniement au sein de son comité de direction. Nommé l’an passé directeur marketing et communication des marques Fiat et Abarth, Stéphane Labous devient directeur des marques Alfa Romeo et Jeep. Parallèlement à ces nouvelles fonctions, il conserve ses responsabilités transversales de directeur brand marketing communication operations, en charge de la stratégie de communication media, CRM, digitale et événementielle de l’ensemble des marques VP et VU du groupe en France.Stéphane Labous remplace Guillaume Defoulounoux, qui rejoint FCA Capital. Ce dernier sera resté un an au poste de directeur des marques Alfa Romeo et Jeep.- A lire l'entretien de Guillaume Defoulounoux réalisé en février 2019Précédemment directeur commercial Fiat et Abarth, Philippe Vautier est nommé directeur des marques Fiat et Abarth. Âgé de 44 ans, il a débuté sa carrière en 1998 chez Fiat France en tant que conseiller réseau puis responsable marketing opérationnel à la direction régionale de Bordeaux, avant d’être nommé en 2002 responsable des actions commerciales pour le réseau Fiat VP/Lancia. En 2004, il a rejoint Mitsubishi Motors en tant que responsable process ventes, puis Honda Motor Europe comme directeur marketing et communication. Il revient chez Fiat France en 2007 au poste de responsable régional ouest pour la marque Fiat VP, avant de prendre par la suite différentes directions pour les marques Alfa Romeo, Fiat et Abarth.