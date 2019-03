Les 27 ont décidé, jeudi 21 mars 2019, d'accorder au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, fixant désormais au 12 avril la date fatidique, près de trois ans après le référendum qui a décidé d'une sortie de l'UE.« Cette décision souligne l'importance, pour la Chambre des communes, de voter l'accord du Brexit la semaine prochaine », a déclaré dans la foulée, Première ministre, à l'issue de longues heures de négociations avec les 27, avant d’ajouter : « Je retournerai dès demain au Royaume-Uni et je travaillerai dur pour rallier des soutiens pour faire passer l'accord ». Rappelons que cet accord a déjà été massivement rejeté à deux reprises, le 15 janvier et le 12 mars, après pourtant un an et demi de difficiles négociations. En outre, le dernier discours de Theresa May à la Chambre s’est révélé calamiteux.Anticipant d'ailleurs un possible rejet de ce traité, les 27 ont donné à la Première ministre le choix : soit l'accord est voté et le Royaume-Uni effectue une sortie ordonnée de l'UE, bénéficiant pour ce faire d'un court report technique fixé au 22 mai ; soit l'accord est rejeté pour la troisième fois et Londres aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes. S'il décidait de les tenir, le Royaume-Uni pourrait alors demander un nouveau report, dont la durée n'a pas été fixée.Jusqu'au 12 avril, qualifié de « clé », « toutes les options sont ouvertes », résume, président du Conseil européen, à savoir le vote de l'accord, une sortie sans accord, un long report du Brexit, voire même la possibilité que le Royaume-Uni renonce au Brexit.Chez les partenaires du Royaume-Uni, l’agacement pointe de manière assumée. Ainsi, ministre français des Affaires étrangères, assène : « Il faut mettre fin à ce « feuilleton » et que les britanniques « tranchent » dans leur position à l'égard du Brexit. Ce n'est pas à l'Union européenne de régler la crise politique britannique ». L’hypothèse du « no-deal » est désormais la plus retenue.Rappelons que les premières conséquences de la stratégie du pourrissement autour du Brexit sont déjà lourdes pour la filière automobile, comme l’illustrent les décisions de Honda, Jaguar Land Rover ou encore Ford et Nissan. Au début du mois d’avril, dans le cadre des « Rencontres de Presbourg », le CCFA organise d’ailleurs une table ronde sur les conséquences du Brexit pour l’automobile.Après l’accord « gagnant-gagnant », on découvrira peut-être le concept du non-accord « perdant-perdant »…(avec AFP)