En octobre 2020, un petit nouveau, Hopium, avait fait sensation avec la présentation de sa berline à hydrogène aux performances impressionnantes répondant au nom de Machina. Depuis, ce constructeur automobile de nouvelle génération, créé en 2019 par l’ancien pilote français Olivier Lombard, continue son petit bonhomme de chemin puisqu’un prototype Alpha 0 a déjà roulé en France, comme nous l'évoquions en juin 2021. En outre, au cours de cet été 2021, la jeune start-up française spécialisée dans la voiture haut de gamme à hydrogène a réalisé une nouvelle augmentation de capital d’un montant de 6 millions d’euros auprès d’un cercle restreint d’investisseurs. Et ce, à 22 euros par action contre 8,55 euros lors de la précédente levée de fonds, en février dernier. Effectivement, Hopium avait déjà levé 5 millions d’euros.

Selon le dirigeant et fondateur, « Hopium poursuit avec détermination le développement de la première berline haut de gamme française propulsée à l’hydrogène. La présentation du prototype Alpha 0, le 16 juin dernier, réalisé en un temps record, est un premier jalon essentiel de notre feuille de route, qui doit conduire à la commercialisation future de la Machina ». Olivier Lombard a également confirmé dans un communiqué avoir « réuni une équipe d’experts et des partenaires de premier plan, à la pointe de l’innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l’ingénierie automobile ».