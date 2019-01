Michelin annonce l’acquisition de PT Multistrada Arah Sarana TBK, acteur majeur de l’industrie pneumatique en Indonésie, où le secteur de l’automobile connaît un fort développement, en production comme en ventes de véhicules. Le groupe se dote ainsi d’une capacité de production compétitive de plus de 180000 tonnes et renforce donc sa présence en Indonésie.« En ligne avec sa stratégie, Michelin annonce qu’il a signé un accord pour l’acquisition de 80% de PT Multistrada Arah Sarana TBK (« Multistrada »), manufacturier pneumatique basé en Indonésie. Avec une usine de plus de 180 mille tonnes de capacité (11 millions de pneus Tourisme, 9 millions de pneus Deux roues et 250 mille pneus Poids lourd), Multistrada a affiché en 2017 un chiffre d’affaires de l’ordre de 248 millions d’euros. Avec cette opération, Michelin va se renforcer sur le marché indonésien à fort potentiel et dominé par les acteurs locaux, en acquérant une usine très compétitive dotée d’un équipement de qualité et d’une capacité de production disponible immédiatement. Grâce à sa maîtrise technique, Michelin va convertir progressivement, avec des investissements supplémentaires limités, la production de pneus Tourisme Tier 3 en Tier 2 aux marques du Groupe. Il va ainsi libérer des capacités Tier 1 sur ses autres usines asiatiques et accompagner la demande croissante des volumes Tier 2 en Europe, Amérique du Nord et Asie », précise un porte-parole du groupe par voie de communiqué.Et d’ajouter : « L’ensemble des synergies potentielles dans les domaines industriels et commerciaux, ainsi que dans le domaine des achats, devrait s’élever à plus de 60 millions d’euros par an, dans les trois ans après l’acquisition. La société Multistrada, y compris la participation de 20% dans la société Penta et un terrain disponible de 50 hectares, est valorisée à 616 millions d’euros, soit 6,3 fois l’Ebitda à fin septembre 2018, 12 mois roulants, après les synergies attendues. Le groupe Michelin va payer 390 millions d’euros pour l’acquisition de 80% des actions de Multistrada, sous réserve d’ajustements lors du closing. La société Multistrada étant cotée et conformément à la réglementation indonésienne, le groupe lancera ensuite une offre publique d’achat pour le capital flottant restant à un prix par action identique à celui offert aux actionnaires détenant 80%. L’acquisition de Multistrada sera financée par les ressources internes et ne devrait pas impacter les notations du groupe ».« Multistrada constitue pour le Groupe l’opportunité de se développer en Indonésie, pays le plus peuplé d’Asie du Sud-Est, et de se doter immédiatement de capacités industrielles compétitives et de qualité, tout en évitant de créer de nouvelles implantations industrielles », commente, président directeur général de Michelin.