Radars anticollision, surveillance d’angles morts, systèmes d’alerte piétons, régulateur de vitesse adaptatif et aide au stationnement,… autant de technologies qui nécessitent des caméras embarquées et autres capteurs. Certes, elles offrent de nombreux avantages en termes de sécurité et de confort de conduite, mais à quel prix ?

L’American Automobile Association (AAA) s’est penchée sur la question et vient de publier une étude comparative des coûts de réparation des véhicules équipés de technologies et les plus traditionnels. Et, ces voitures "nouvelle génération" peuvent coûter deux fois plus cher à réparer suite à une collision.

« Les systèmes de sécurité avancés sont beaucoup plus répandus aujourd’hui, et nombre d’entre eux sont fournis en équipement standard, même sur des modèles de base. Il est essentiel que les conducteurs comprennent la technologie de leur véhicule, son comportement et le coût des réparations en cas de problème », déclare John Nielsen, directeur général de AAA pour l’ingénierie et réparation automobile.

Selon AAA, même les incidents mineurs endommageant ces systèmes technologiques sont susceptibles d’entraîner des coûts supplémentaires de réparation d'environ 3 000 dollars sur le sol américain (2600 euros). Des véhicules étudiés (trois modèles de marque les plus vendus) par l’association américaine lui permettent également d’affirmer que la facture pour une collision frontale ou arrière mineure sur une voiture équipée d’aides à la conduite peut s’élever à 5300 dollars, soit près de 2,5 fois supérieures pour un véhicule dépourvu de technologies. Sachant qu'un Américain sur trois serait actuellement incapable de payer une facture imprévue de « seulement » 500 dollars ... AAA encourage vivement les consommateurs à examiner leurs polices d’assurance et à évaluer les coûts éventuels de réparation de ces systèmes avancés.

Les pare-brise sont également sources d’augmentation du budget automobile car beaucoup sont désormais équipés de caméras ou de capteurs qui nécessitent un recalibrage en cas de choc. AAA signale que le remplacement de ce vitrage après une collision coûte trois fois plus cher, soit 1 500 dollars en Amérique (1300 euros). A noter que, le pare-brise est un élément très vulnérable et qui s’endommage facilement, même hors accident.



Voici quelques dépenses de réparation à prévoir (ces chiffres correspondent aux coûts dépassant la carrosserie normale requise suite à une collision) :