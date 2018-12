En novembre 2018, le marché automobile espagnol est resté contracté, avec 91063 immatriculations de VPN, en baisse de 12,6% par rapport à la même période de référence en 2017. Tous les canaux sont concernés, y compris celui des particuliers, jusqu'à présent dynamique. Le fléchissement est moindre pour le VUL, -4,3% pour 20754 véhicules.Les organismes professionnels du pays (Anfac, Faconauto, Ganvam) avancent plusieurs explications pour expliquer ce recul : « l’effet de traîne du WLTP, des problèmes administratifs d’immatriculations et des incertitudes économiques grandissantes ». Notons que les différents segments de SUV ont représenté 55,23% des ventes de novembre (41,43% sur 11 mois).On peut aussi relever que le diesel ne représentait plus que 30,5% des immatriculations en novembre (33,8% sur 11 mois 2018).Toutefois, au cumul de l’année, le marché est en progression de 8%, avec 1,22 million de ventes. Selon, porte-parole de Faconauto, « il n’y a pas d’inquiétude excessive à avoir pour 2018, car le mois de décembre est traditionnellement porteur, les concessionnaires nettoyant leur stock en fin d’année et cherchant à atteindre leurs objectifs ».Comme le démontrent les classements ci-dessous, Seat fait main basse sur toutes les places d’honneur.1/ Seat : 85692/ Peugeot : 76663/ Volkswagen : 68654/ Renault : 57245/ Toyota : 55286/ Opel : 52627/ Citroën : 50238/ Hyundai : 47539/ Kia : 460610/ Ford : 45891/ Seat : 1007012/ Volkswagen : 945673/ Peugeot : 9050134/ Renault : 893195/ Opel : 744996/ Toyota : 668047/ Kia : 642628/ Citroën : 635809/ Ford : 5882410/ Hyundai : 583251/ Seat Leon : 25892/ Dacia Sandero : 23663/ Renault Clio : 23354/ Peugeot 3008 : 20525/ Nissan Qashqai : 20126/ Volkswagen Polo : 19667/ Seat Arona : 18898/ Seat Ibiza : 18029/ Seat Ateca : 176510/ Volkswagen Golf : 17421/ Seat Leon : 325342/ Seat Ibiza : 294613/ Dacia Sandero : 286404/ Nissan Qashqai : 286035/ Renault Mégane : 269896/ Renault Clio : 263207/ Volkswagen Polo : 255058/ Volkswagen Golf : 249019/ Citroën C4 : 2462710/ Fiat 500 : 22024