Après -25,5% en septembre et -8% en octobre, le marché italien du VN continue d’être à la peine, puisqu'il a encore déploré un repli de ses immatriculations de 6,8% en novembre 2018, pour 148024 unités. Parmi les seuls motifs de satisfaction, on relève que le canal des particuliers progresse (95779 véhicules), tandis que logiquement, celui des flottes dévisse après avoir sur-immatriculé en août.Au cumul de l’année, le marché italien affiche un léger repli, -3,6% à 1,79 million d’unités.Comme sur les autres marchés européens, mais avec un temps de retard, le diesel commence à perdre du terrain, mais il convient de souligner qu’il reste encore majoritaire au cumul de l’année (51,8% pour 931980 véhicules).Au niveau des marques, notons que Fiat continue d’être entraînée dans une spirale négative, enregistrant un 12ème mois consécutif de repli à deux chiffres. En novembre, le recul est de -15,4% et la part de marché de la marque approche de son plus bas niveau historique (15,01%, par rapport à 14,98%).1/ Fiat Panda : 123662/ Lancia Ypsilon : 44633/ Renault Clio : 37144/ Toyota Yaris : 36855/ Jeep Renegade : 36106/ Dacia Sandero : 34637/ Fiat 500X : 33348/ Jeep Compass : 30939/ Volkswagen Golf : 298710/ Citroën C3 : 29361/ Fiat Panda : 1137242/ Renault Clio : 482693/ Fiat 500X : 470464/ Lancia Ypsilon : 442005/ Citroën C3 : 388916/ Fiat Tipo : 387457/ Jeep Renegade : 384958/ Fiat 500 : 382829/ Ford Fiesta : 3783610/ Volkswagen Polo : 377611/ Fiat : 220642/ Volkswagen : 133233/ Ford : 92134/ Peugeot : 87065/ Renault : 81096/ Toyota : 78227/ Opel : 74698/ Jeep : 70669/ Dacia : 631910/ Citroën : 59291/ Fiat : 3046342/ Volkswagen : 1513323/ Ford : 1220354/ Renault : 1162375/ Peugeot : 1012256/ Opel : 897787/ Toyota : 829038/ Jeep : 778699/ Citroën : 7759010/ Audi : 58030