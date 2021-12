Après cinq mois de baisse, le marché de l’occasion a retrouvé le chemin de la croissance en novembre 2021 et affiche + 5,1 % à 462 702 unités (données NGC-Data). L’an passé, les immatriculations avaient reculé sur ce même mois en raison du confinement, sans toutefois subir un repli trop important (– 4 %, à 444 959 unités). À titre de comparaison, 463 429 VO avaient trouvé preneur en 2019. En novembre, il s’est immatriculé en France 3,8 voitures d’occasion pour une neuve. Le marché des VO de 2-4 ans a signé le bond le plus spectaculaire : + 36,1%. En souffrance depuis plusieurs mois, le segment des voitures âgées de moins de 1 an a enregistré une hausse de 5,4 % sur ce mois, pesant une petite part de 8 % des immatriculations. À l’inverse, celui des produits âgés de 8 ans et plus a reculé de 3,5 %, accaparant toutefois plus de 50 % du marché de la seconde main (51,3 %). Le segment des VO de 1-2 ans a chuté de 11,5 % en novembre, pesant seulement 5 % des immatriculations.

Les transactions entre particuliers (CtoC) ont représenté 48,8 % du marché de l’occasion (225 950 unités), contre 39 % pour les ventes réalisées en BtoC. À noter que 9 % des voitures d’occasion immatriculées en novembre ont été importées.



Un record sur onze mois

À fin novembre, le marché français totalise 5 505 045 immatriculations de voitures d’occasion, soit une progression de 9,3 % par rapport à la même période de l’an passé. Le repli des segments des VO de moins de 1 an (– 11,6 %) et de 1-2 ans (– 11,3 %) a été compensé par la croissance des produits âgés de 4-5 ans (+ 22,4 %) et 5-6 ans (+ 24,7 %). Sur onze mois, les voitures âgées de 5 ans et plus comptent pour 63,8 % des immatriculations.



Jamais la barre des 5,5 millions n’avait été franchie au cumul des onze mois en France. Entre 2008 et 2014, sur l’intégralité de l’exercice, le total des VO immatriculés était d’ailleurs resté inférieur à ce volume. Pour dépasser la barre symbolique des 6 millions de voitures, ce qui n’a jamais été réalisé en France, le marché devra immatriculer 495 000 sur le mois de décembre 2021, une performance tout à fait envisageable.



