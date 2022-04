Les mois se suivent et ne se ressemblent pas, et c’est tant mieux. D’un mois de juin décevant, le marché du véhicule d’occasion français est passé à un mois de juillet 2019 resplendissant : cet excellent cru de 23 jours ouvrables (contre 22 sur l’exercice précédent) s’est affiché à 567 042 immatriculations, soit une progression de 8,9%. Précisons qu’il s’agit de 46 312 unités vendues de plus qu’en juillet 2018. Un retour qui n’est vraiment pas surprenant compte-tenu de la révision inattendue de la prime à la conversion au 1er août 2019, les Français voulant semble-t-il, profiter des dernières attributions.

Au cumul des sept mois, de janvier à juillet 2019, il s’est immatriculé +1,2% de véhicules pour atteindre 3 427 137 unités vendues.



Lire aussi Prime à la conversion : les grands changements et la gronde du CNPA



Et les groupes automobiles les plus importants sont tous au vert : par exemple Volkswagen à +10,6 (83 518 unités), BMW à +14,4% (31 714), Daimler à +16,4% (25 746), FCA à +6,3% (22 637), Ford à +6,6% (20 480), Toyota à +14,9% (15 685), Nissan à 2,6% (15 222), Hyundai à 17,3% (10 798), Suzuki à 19,3% (4 384) et Volvo à 17,2% (3 513).

Les marques françaises courtisées

Les marques hexagonales ont, elles aussi, suivi la tendance de la hausse. Le groupe Renault a immatriculé 125 152 voitures de seconde main, en augmentation de 6,4% vs juillet 2018, dont 112 438 unités pour sa marque au losange (+4,5%) et 12 568 pour Dacia (27,8%). En détail, les modèles Zoé (+89%, 950 unités), Kadjar (+43,4%, 3 321), Captur (+20,2%, 7 934) ou encore la Clio (+4%, 35 466), ont été les plus demandés.



De son côté, PSA a gardé la tête de la course aux VO avec 193 158 ventes (+7,7%) : la marque Peugeot s’est affichée à +8,4% (102 829 unités), Citroën à +7,2% (65 300), Opel à +3,8% (18 286) et DS à +12,4% (6 565). Les modèles les plus plébiscités ont été la C3 (+9,4%, 17 876), la C4 (+5,4%, 17 382), la 308 (+21,7%, 15 320), la 208 (+27%, 13 251), le 3008 (+22,4%, 8 972) mais aussi le 2008 (+35,6%, 7 000).

Toutes les tranche d'âge au vert

Par segment, « le cœur du VO », soit la tranche de 2 à 4 ans d’âge a représenté 45 113 immatriculations pour une belle progression de 19,5%. Celle des véhicules âgés de 5 ans et plus a évolué plus modestement (5,6%) mais a tout de même compté 354 050 ventes au mois de juillet 2019. Et si on retombe dans le plus récent, le segment des VO compris entre un et 2 ans a grimpé de 14,1% avec 45 113 unités. Les moins d’un an ont également réussi leur mois : 53 161 ventes, en croissance de 9,1%.



>> Lire aussi Le marché du véhicule d'occasion a cédé en juin 2019