Antoine Grenier a été nommé responsable des ventes sociétés Mercedes-Benz France le 1er avril 2022. Au moment de l'interview en milieu de mois, il occupait toujours le poste de responsable VO en attendant la nomination de son successeur.



L'argus. Quelle analyse faites-vous du marché du véhicule d’occasion en France ?

Antoine Grenier. L'année 2021 a été très dynamique, la demande a été forte alors que l’offre s’est peu à peu raréfiée à partir de juin dernier. Cette tendance n’a pas pour autant pénalisé le volume de vente annuel de notre réseau. L’effet ciseau de ce manque de produit a par contre marqué une nette hausse des prix sur le dernier quadrimestre 2021. Pour moi, le VO n’a jamais été autant source d’attraction et de création de valeur. L’arrivée des acteurs très digitaux fait partie du nouveau paysage auquel nous, constructeurs, devons prendre part. C’est d’ailleurs ce qu’a fait notre maison-mère en investissant dans Heycar, aux côtés d’autres groupes, pour bénéficier à terme d’une solution digitale multimarque forte, génératrice de leads et qui valorise nos réseaux officiels.

À votre avis, que va-t’il se passer dans les prochains mois ?



Les ventes de VO récents se sont légèrement repliées en ce début d’année 2022 du fait des difficultés d’approvisionnement d’une part et des niveaux de prix, d’autre part, qui semblent avoir atteint une certaine stabilité – en dehors des véhicules exclusifs dont la rareté impacte encore les prix à la hausse –. Le tout dans un contexte politique et géopolitique qui favorise un peu moins cette dynamique d’achat des clients finaux telle que nous l’avons connue depuis juin 2020. L’approvisionnement va rester sous tension. Le manque de VO va certainement perdurer au moins jusque fin 2023, voire après… Nous l’expliquons par la diminution et/ou les prolongations de détention sur certains canaux qui impactent particulièrement le volume de VO récents, et ces volumes manquants « traîneront » sur plusieurs années, à moins que la durée moyenne de détention accélère.

Que représente l’activité occasion chez Mercedes-Benz ?



Nous avons réalisé une année record en termes de volumes de ventes, avec 43 264 véhicules d’occasion labellisés, contre 42 000 en 2020. Au-delà de l’attractivité des produits proposés par Mercedes depuis des années et de la demande forte sur le VO liée au contexte, le travail réalisé depuis des années avec, et par notre réseau de distribution, autour du label Mercedes-Benz Certified, de la structuration RH, immobilière et digitale autour des enjeux du VO, a permis de favoriser et d’accompagner la décision d’achat des clients qui souhaitent acheter une Mercedes. Et de les inciter à le faire dans le réseau et sous le label. En ce qui concerne la situation de nos stocks, elle fond un peu, avec une proportion légèrement supérieure à d’autres marques versus les autres années, en conservant malgré tout plus de 85 % de marque Mercedes et un parc mécaniquement un peu plus âgé.



Êtes-vous satisfait de votre nouveau label Certified ?



Oui, les résultats sont à la hauteur de nos ambitions de volume et nous nous félicitons de cette mise en place en 2020, de cette harmonisation européenne. L’identité est forte, beaucoup plus homogène avec des standards VN de la marque et des assets très qualitatifs sur les parcs VO du réseau.

Quelles sont les principales sources d’approvisionnement ?



À l’instar de ce que l’on voit dans les chiffres officiels publiés, le sourcing issu des canaux dits de ventes directes baisse nettement par rapport aux autres années alors même que ces VO ne sont vendus qu’à notre réseau dans le cadre du partenariat que nous avons avec eux. Aussi, le contexte impacte largement les taux de reprise sur VN ou sur VO, lesquels restent tout de même une source importante d’approvisionnement, tout comme les fins ou anticipations de fin contrat et des financement en cours. Le rachat « cash » prend également un peu d’ampleur et tend à se structurer pour essayer de le rendre moins chronophage, tout en étant source de profit.



Quelles sont les priorités ?



Nous allons continuer de concentrer nos efforts sur le travail de proximité et de qualité avec notre réseau. Et aussi de valoriser les avantages de notre label Mercedes-Benz Certified en appuyant davantage sur les services clients, comme les solutions connectées de nos voitures, le financement axé sur la LOA, la maintenance… Nous allons favoriser aussi l’utilisation des bons outils, autant pour nos activités wholesale (remarketing, valeurs résiduelles …) que pour le pilotage du retail. Aussi, nous poursuivons notre stratégie afin de faire de notre réseau le meilleur endroit pour acheter sa Mercedes d’occasion de moins de 6 ans, voire plus à terme et selon la maturité sur cette tranche d’âge.

Recherchez-vous l’équilibre entre le VN et le VO ?



D’un point de vue approche qualitative et créatrice de valeur, oui, notamment au sein de certains groupes qui ont construit une organisation solide autour du VO depuis plusieurs années. Ces derniers, en plus du support à l’activité VN, travaillent également cette activité comme un centre de profit à part entière, en appui de notre label Mercedes-Benz Certified, qui plus est. Pour d’autres, il reste encore des "gaps" que nous travaillons avec les équipes afin d’en approcher la qualité de traitement. Si l’on parle ensuite process et traitement dans la chaîne logistique globale, le VO demande une stratégie et des actions différentes du VN, où les coûts de gestion comme les lead times ne sont pas impactés par les mêmes “contraintes”.



