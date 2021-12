PSA Finance France (Credipar) a lancé le 1er décembre 2021 sa nouvelle solution d’assurance Drive & Connect, une offre connectée qui entend s’adapter au comportement de conduite de l’automobiliste. Elle s’adresse à tous les clients particuliers qui commandent un véhicule d’occasion des marques Peugeot, Citroën ou DS équipé du boîtier télématique autonome (la technologie embarquée BTA est présente en fonction de la finition du véhicule). « Contrairement à d’autres offres d’assurance télématique, cette offre ne requiert pas l’installation d’un équipement supplémentaire », précise PSA Finance France.



Deux premiers mois gratuits et sans engagement

« En partenariat avec Axa France Iard, le courtier AssurOne Group et Free2Move, PSA Finance France et Stellantis continuent d’innover sur le marché de l’assurance automobile avec cette offre disruptive spécifiquement construite pour leurs clients. Au moment de choisir son véhicule, Drive & Connect est proposé au client avec un tarif initial qui s’appuie sur son profil et les caractéristiques du véhicule », détaille le groupe automobile. Les clients détenteurs de véhicules d’occasion repartiront des concessions, assurés gratuitement et sans engagement pendant deux mois.

L'offre testée dans des concessions Peugeot et Citroën

À l’issue de cette période, « grâce à l’analyse de la conduite », un tarif réduit jusqu’à -25% par rapport au tarif initial pourra être proposé au client. « Tous les mois, le client reçoit son score de conduite détaillé, reflétant son allure, l’intensité de ses freinages et accélérations, l’utilisation de son véhicule, ainsi que des conseils pour améliorer sa conduite. Chaque année, son score de conduite permet d’adapter son tarif », précise la financière. L’offre Drive & Connect est actuellement testée auprès de la clientèle de plusieurs points de vente des réseaux Peugeot et Citroën. Elle s’étendra également aux véhicules neufs à partir de janvier 2022.