Point S joue déjà de sa force de frappe avec 5 700 points de vente dans le monde, dont 600 en France, mais le groupe compte bien encore étoffer son maillage. Et les partenaires sont les bienvenus. Il a effectivement annoncé la signature d’un contrat exclusif avec le distributeur automobile 1807 Mobility. Cet accord prévoit l’ouverture d’un centre Point S Entretien Auto pour toute création d’un centre 1807 Lacharette, sa marque spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, multimarques et reconditionnés. Y seront proposées des prestations d’entretien mécanique et pneumatique, mais aussi des services autour du vitrage automobile via le concept Point Glass. Point S assure que ce développement est vecteur d’une dizaine de créations de postes.

Point S et Lacharette ont déjà ouvert 5 sites

Si trois ouvertures sont programmées pour les prochains mois, cinq créations de sites sont déjà nées de cette alliance dans le sud de la France, à Toulouse, Avignon, Salon-de-Provence, Istres et Cavaillon. Notons que cette dernière ville demeure le siège du groupe 1807 Mobility, aux 130 collaborateurs et 14 showrooms. Romain Bouteiller, le directeur général, souligne qu’« en nous rapprochant de Point S, nous nous adaptons aux nouvelles attentes des consommateurs. En effet, aujourd’hui les automobilistes sortent de plus en plus des réseaux traditionnels de l’automobile. Ils s'orientent vers les centres-autos et les spécialistes pour l’entretien de leur véhicule et les pneumatiques. La notoriété mais surtout les valeurs du réseau Point S nous correspondent bien. Comme eux, nous sommes pragmatiques, indépendants et tournés vers la satisfaction client. Nous partageons aussi une même vision de l’avenir de la mobilité ».

De son côté, Christophe Rollet, le directeur général de Point S, est aussi très enthousiaste puisque l’enseigne accélère ainsi son maillage, surtout là où elle n’était pas présente. « En tant que groupe d’indépendants, nous avons tout intérêt à unir nos forces pour engager des diversifications stratégiques et porteuses pour l’avenir, explique-t-il. Nos métiers sont complémentaires, et nous développons nos activités grâce à de telles synergies. Point S offre plus que jamais une bonne alternative et une profitabilité assurée à tous ceux qui ont fait carrière dans la vente auto et qui doivent à présent se tourner vers l’entretien multimarque. »