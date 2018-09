« Ces offres ont pour effet direct de contribuer à rajeunir les achats d’occasion avec des véhicules souvent récents, d’en moyenne 8 mois contre 10 ans pour les autres. L’âge moyen tombe souvent à 5 mois sur les nouveaux modèles ».

D’après AAA Data, la location longue durée (LLD) et la location avec option d’achat (LOA) seraient en passe de s’affirmer en tant que modes de financement sur le marché des véhicules d’occasion. Même si leur part ne dépasse pas encore la barre des 2%, elle s’affirme depuis cinq ans et est en constante évolution. Voir le tableau des AAA Data si dessous :On constate ainsi que sur les 8 premiers mois de 2018, la LOA atteint une part de 0,84% contre 0,69% sur toute l’année 2017. Même constat pour la LLD qui s’élève respectivement à 0,56% contre 0,47% sur les mêmes périodes. En 2015, ces deux modes de financement n’atteignaient pas 0,40%.

AAA Data a également dressé un top 10 des VP les plus achetés en LLD et LOA sur les huit premiers mois de l'année. Voici leur classement :