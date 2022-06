Un marché porteur, un duo d’associés, une concession pilote et une dizaine d’années d’expérience, voici les ingrédients clés pour donner naissance à un nouvel acteur sur le marché français du véhicule d’occasion entre particuliers. Alors qu’ils ont ouvert une agence automobile à Montpellier en 2013, voici que les fondateurs de l’enseigne WeeCars, Romain Barreau et Jonathan Lucas, se rêvent à la tête d’un réseau de franchisés. D’ici à 2024, tous deux veulent ouvrir 50 à 60 agences automobiles dans des agglomérations de 120 000 habitants minimum, soit un potentiel d'implantation dans vingt villes de France. Aucune succursale n’est envisagée.

Une agence peut réaliser 3 millions d'euros de chiffre d'affaires

« Nous ne sommes pas intéressés par l'ouverture de petits sites. Nous visons des zones de chalandise importantes sur lesquelles il sera possible pour un entrepreneur et deux salariés de vendre 250 à 300 véhicules par an, c'est-à-dire de réaliser un minimum de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires », souligne Romain Barreau. Celui-ci soutient que la première agence montpelliéraine, celle où tout a commencé et où s’est construit le business model, génère 35 à 40 ventes par mois (5,7 millions d’euros de CA). Il affirme aussi qu’un VO trouve preneur et se réserve en moins de 30 jours. « Nous n’avons rien inventé, plusieurs enseignes et concurrents sont déjà installés. Mais notre principal atout est notre société digitale créée en interne. Toutes les demandes de mise en vente sont centralisées. Une fois qualifiées, elles sont redistribuées sous forme de rendez-vous à l’agence la plus proche de la demande. Nous assurons pouvoir fournir au moins 20 mandats de vente à chacun de nos franchisés partout en France, toutes les semaines, pendant que nos concurrents font du phoning », promet le cofondateur. Et d’ajouter : « Nos agences commercialisent deux ou trois fois plus de véhicules que leurs concurrents ! Elles peuvent donc réaliser un important volume de transactions. »

10 000 euros d'apport personnel pour entrer chez WeeCars

Les clients délèguent ainsi en totalité le processus de vente de leurs autos à WeeCars. Sur le même principe qu’une agence immobilière, la société prend une commission sur la transaction, fixe, de l’ordre de 990 euros. Les véhicules pris en charge doivent être âgés de moins de 8 ans et ne pas excéder 150 000 km pour une valeur minimum de 6 000 euros. Ils sont aussi préparés et contrôlés par une société externe (80 points de contrôle), puis garantis 12 mois. Romain Barreau avance un prix moyen de vente compris entre 18 000 et 20 000 euros, certaines transactions pouvant même dépasser les 40 000 euros.



Afin d'obtenir le panneau WeeCars, les candidats doivent s'acquitter de 10 000 euros d’apport personnel sur un investissement global d’environ 45 000 euros. Ils auront ainsi accès à la centrale de WeeCars pour proposer un prix de reprise à leurs clients, à des outils de pilotage performants et à un coaching personnalisé (accompagnement à l’ouverture,

assistance au quotidien). Les franchisés bénéficieront d'un collectif puissant, avec le soutien et l’accompagnement d’un responsable de développement, et ils s'assureront d'au minimum « 150 véhicules vendus par an sans avoir à faire d’effort financier ». Promis !