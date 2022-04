Chaque année, ce sont environ 5,6 millions de véhicules d’occasion qui sont vendus en France, dont les deux tiers entre particuliers. Un chiffre en trompe-l’œil si l’on en croit la prudence des particuliers sur ces achats. Selon le sondage mené par la société Obvy* auprès de 1 144 personnes (dont 70% ont déjà fait l'acquisition d'un VO à un particulier), 85,7% des répondants craignent d’être un jour victimes d’une arnaque. 15% d’entre eux ont affirmé avoir déjà été victime d’une escroquerie lors de l'achat d'un véhicule d'occasion et 22% connaitre quelqu’un ayant été la cible d'une arnaque.En réalisant la moitié de leur paiement, que ce soit par chèque de banque (25,5%) ou chèque bancaire (21,4%), de manière non sécurisée, les particuliers s’exposent facilement aux escrocs. Autres chiffres inquiétants, 76,8% des interrogés concèdent ne pas savoir reconnaître un chèque de banque falsifié d’un vrai chèque de banque, et 81,3% la solvabilité d’un virement. A contrario, 45,5% des interrogés seraient en mesure d’identifier une fausse interface de paiement en ligne.Lorsqu’il convient de s’intéresser aux méthodes d’arnaques dont sont victimes les particuliers, celles relatives au(virement, chèque, paypal...). « Dans ces cas, les véhicules achetés n'existent pas, et leurs soi-disant ventes ne servent qu'à dépouiller les victimes, en les faisant payer pour un bien inexistant, indique Obvy. Cela rejoint les fausses annonces et les faux vendeurs, représentant 21,3% des escroqueries. Les fraudes basées sur des véhicules inexistants représentent donc près de la moitié (49,3%) des pratiques malhonnêtes ».Les arnaques concernant un véhicule effectivement vendu, mais dont l'intégrité demeure discutable (compteur kilométrique trafiqué, vice caché, véhicule volé, vente d'épave) représentent, elles, 40% des escroqueries.La start-up rappelle que, tous secteurs confondus, plus de 870 000 personnes ont été victimes d’arnaques en ligne en 2017 (résultats de l'enquête Cadre de vie et sécurité 2018).*Fondée en 2017, la start-up Obvy propose un concept qui permet d'éradiquer totalement les arnaques de paiements sur Internet entre particuliers