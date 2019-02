PSA dope le segment des VO récents

Immatriculations de VPO en janvier 2019 (tous âges confondus)

Marque janv-19 Part Ecart janv-18 Part 1 Renault 93 213 20,9 – 4,0 93 213 20,9 2 Peugeot 83 676 18,7 + 0,8 83 676 18,7 3 Citroën 51 977 11,6 – 1,4 51 977 11,6 4 Volkswagen 33 706 7,5 + 2,8 33 706 7,5 5 Audi 17 109 3,8 + 3,7 17 109 3,8 6 Ford 16 667 3,7 – 1,8 16 667 3,7 7 BMW 16 544 3,7 + 5,8 16 544 3,7 8 Mercedes 15 971 3,6 + 3,9 15 971 3,6 9 Opel 14 787 3,3 – 6,5 14 787 3,3 10 Fiat 12 843 2,9 + 4,0 12 843 2,9 11 Toyota 12 723 2,8 + 12,5 12 723 2,8 12 Nissan 12 327 2,8 + 0,8 12 327 2,8 13 Dacia 9 156 2,0 + 23,3 9 156 2,0 14 Seat 6 049 1,4 – 1,9 6 049 1,4 15 Mini 5 324 1,2 + 6,6 5 324 1,2 16 DS 5 024 1,1 + 9,1 5 024 1,1 17 Hyundai 4 347 1,0 + 4,6 4 347 1,0 18 Kia 3 720 0,8 – 0,4 3 720 0,8 19 Suzuki 3 331 0,7 – 3,0 3 331 0,7 Autres 28 312 6,3 ns 24 360 6,1 Total 446 806 100 – 4,3 442 854 100

A l’inverse du marché VN , en repli de 1,13%, le marché de l’occasion a démarré l’exercice 2019 sur une. Il s’est immatriculé près de 4 000 véhicules de plus qu’en janvier 2019. Les marques françaises, qui ont représenté 52,4% du marché, ont accusé une baisse de 1,4%. Celle-ci a été plus marquée pour Renault (-4%). Les immatriculations de Citroën ont reculé de 1,4%, tandis que celles de Peugeot et DS ont grimpé respectivement de 0,8% et 9,1%. Les marques importées ont enregistré une progression de 3,6%.Depuis plus d’un an maintenant,. C’est plus que jamais le cas sur ce premier mois avec un bond de 17,3%, à 50 112 véhicules. La part de ce segment n’a jamais été aussi importante :. Une part qui avait longtemps plafonné autour des 9% avant d’augmenter sensiblement ces derniers mois. Les immatriculations de Peugeot ont grimpé 44,6%, une hausse à deux chiffres que l’on retrouve pour les principaux modèles. Celles de Citroën ont augmenté de 20,9% grâce à l’arrivée du C3 Aircross en occasion, bien épaulé par le C4 Cactus (+84,6%). Les C3 (-6,8%) et C4 (-13,2%) ont en revanche reculé. Renault a enregistré une hausse de 8,9% sur le marché des VO de moins de 1 an, grâce à Clio (+28,8%) et Captur (+12,5%). Les immatriculations de Megane (-2,1%) et Twingo (-7%) ont reculé. Les croissances sont moins notables du côté des marques importées. On retiendra surtout le +9,4% de Volkswagen, grâce aux Tiguan (+33%) et à l’arrivée du T-Roc, ou encore le bond de 23% de la Fiat 500.se porte toujours aussi bien également avec une progression de 11,9%, à 30 576 unités. Les immatriculations de Citroën ont grimpé de 21,3% et celles de Peugeot de 12,2%.a lui aussi fortement progressé en janvier 2019 : +16,4%, à 60 066 unités.Comme les moins précédents,a marqué le pas, reculant de 5,5% sur ce premier mois, à 280 748 unités. C’est plus de 16 000 unités de moins par rapport à janvier 2018. Il a représenté à peine 63% des immatriculations de VO, soit presque cinq points de perdu par rapport à fin 2017.