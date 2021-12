C’est lors d’une réunion à l'usine de Startanburg, en Caroline du Sud (Etats-Unis), le 17 juillet 2019, que la nouvelle est tombée : si Harald Krüger avait informé le conseil de surveillance début juillet 2019 qu’il ne prolongerait pas son contrat à la tête du groupe BMW après 27 ans de maison, celui-ci démissionnera bien le 15 août 2019 d'un commun accord. Et c’est donc au lendemain de ce départ qu’Olivier Zipse assumera les fonctions de président du directoire de BMW AG. Ce futur patron a été préféré à Klaus Fröhlich, chef de la R&D, qui aurait pu également prétendre au poste.



Ce changement survient à point nommé pour rattraper le retard que le constructeur allemand semble accuser sur les véhicules électrique et hybride et ou sur la technologie du futur à cause d'une stratégie bien trop timide jusqu’alors. BMW avait pourtant été parmi les premiers constructeurs à proposer une voiture 100% électrique avec la citadine i3 présentée fin 2013. Il a ensuite perdu son avance. Quelques ingénieurs auraient même jeté l’éponge... Rappelons que BMW a enregistré une première perte opérationnelle depuis une dizaine d’années.



« Oliver Zipse, un dirigeant stratégique et analytique […] donnera au groupe BMW un nouvel élan pour façonner la mobilité de l'avenir », a déclaré Nobert Reithofer, président du conseil de surveillance de BMW AG.

Celui-ci n’a en outre pas oublié d’exprimer sa reconnaissance pour les nombreuses années de travail de Harald Krüger au sein de l’entreprise.

Oliver Zipse est un membre à part entière du conseil de direction de BMW AG depuis 2015 et assurera la responsabilité de la division de la production en supervisant à ce titre 31 usines mondiales, jusqu’à la passation.

Il a débuté sa carrière en tant que stagiaire en 1991 au sein de BMW, a évolué rapidement, et est devenu par la suite directeur général Plant Oxford et vice-président directeur, planification d'entreprise et stratégie produit.



