C’est une école de conduite axée sur la pratique. Dès sa création en 1999, nous voulions que le client soit immergé dans l’univers de la marque et ce, pendant toute une journée. Vingt ans plus tard, la philosophie est restée la même : offrir aux participants le maximum de sensations et qu’ils puissent vivre pleinement les valeurs de la marque qui sont liberté, aventure, authenticité et passion.La cinquantaine de sessions annuelles qui accueillent jusqu’à vingt-quatre participants se déroulent au printemps et à l’automne. Elles ont lieu dans une dizaine de sites, répartis dans toute la France. Aucun d’entre eux ne se trouve à plus de deux heures de route d’une concession. Chacun ont leur spécificité, comme ici au Château de Lastours (Aude), qui est un terrain rocailleux, ou au Parc de Marquenterre (Somme), qui lui est très sablonneux.Elles sont organisées selon deux demi-journées. La première se compose d’essais routiers avec la découverte de toutes les aides à la conduite proposées sur nos modèles. La seconde met en avant toutes les qualités de franchissement sur des terrains dédiés.C’est avant tout un outil de fidélisation et d’aide à la vente. 90 % des participants sont donc invités par le concessionnaire local. Parmi ses invités, la moitié sont des clients de la marque, l’autre moitié, des prospects. Bien que le concessionnaire soit libre d’inviter qui il souhaite, nous tenons à accueillir au moins 50 % de prospects, car la Jeep Academy est pour nous une magnifique vitrine pour faire découvrir nos produits. Cela nous permet de créer un point de contact avec les clients et prospects et de leur présenter ce qu’est la marque aujourd’hui, au-delà des clichés. Nous leur mettons ainsi à disposition un Grand Cherokee SRT ou nous montrons le confort routier du nouveau Wrangler.Pour le concessionnaire, 4 000 € par session. Pour les quelques particuliers « en indépendant » qui souhaitent y participer, la journée est facturée 240 € TTC et un peu moins pour les membres du Jeep Owners Group (ex-Club Jeep France NDLR).Il est de plusieurs centaines de milliers d’euros. Nous mettons notamment à disposition de la Jeep Academy quatorze voitures.Ils sont excellents. Le taux de satisfaction est de 19,7/20, notamment grâce au travail de l’équipe, composée de cinq formateurs, dont certains sont là depuis l’origine et qui ont tous participé aux plus grands rallyes raids des trente dernières années. Concernant les ventes, nous observons un rapport de un à dix. Sur le millier de personnes formées chaque année, une centaine de bons de commande ont été signés grâce à la Jeep Academy, principalement des Renegade et des Wrangler.Non, seulement la moitié. Mais nous avons trouvé un équilibre entre notre investissement et le nombre de participants.Jeep est une marque très communautaire, à l’instar de ce qui peut exister dans la moto avec Harley-Davidson avec qui nous avons d’ailleurs été partenaire pendant plusieurs années. Chaque acheteur de Jeep peut y adhérer, il a juste à valider son enregistrement lorsqu’il prend possession de sa voiture. Le club français affiche dix mille membres. Il encadre des animations, des voyages et chaque année, un Camp Jeep est organisé en Europe, en juillet, réunissant tous les amoureux de la marque.Jeep est une marque emblématique, avec une image très forte. C’est surtout une marque qui se vit, c’est pourquoi nous continuons cet évènement dans ce format d’une journée complète. Même si nous bénéficions d’une énorme notoriété, nous sommes à la recherche de leviers de croissance. Si l’on s’appuie sur les résultats, la Jeep Academy demeure un fantastique outil de promotion.