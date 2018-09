C’est ce que l’on appelle « du poste pour poste ». Olivier Marquer est le nouveau directeur des ventes d’Opel France. Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussée, il intègre le groupe PSA en 1998. Il réalise son parcours professionnel dans différentes directions du groupe (commerce, marketing, qualité, performance et système d’excellence). Entre 2011 et 2014, Olivier Marquet a occupé la fonction de directeur de site PSA Retail. Depuis 2016, il occupait le poste de directeur de l’ingénierie commerciale de PSA.Ce poste sera désormais occupé par Arnaud Treille , qui quitte donc ses fonctions de directeur des ventes d’Opel France, qu’il occupait depuis 2014. Ce dernier a fait ses armes chez Ford, où il resté pendant neuf ans, avant de rejoindre le groupe FCA en 2007 (jusqu'en 2014).