. Vous avez lancé Car2Go en janvier 2019 à Paris, devenu rapidement Share Now. Quel bilan tirez-vous ?

Olivier Reppert. Paris a été la dernière ville que nous avons lancée sous le nom Car2Go. Ce mariage entre deux gros acteurs du secteur de l’autopartage était planifié lors du lancement de Car2Go à Paris et n’a pas eu d’impact sur son déploiement dans les mois qui ont suivi. Depuis cette arrivée, nos abonnés parisiens ont parcouru 8,6 millions de kilomètres de manière purement électrique avec notre service. Nous couvrons quatre villes avec des voitures 100 % électriques (Paris, Madrid, Amsterdam et Stuttgart), et Paris est celle qui compte la plus grande flotte avec 700 Smart EQ Fortwo et Smart EQ Forfour. Je suis plutôt satisfait de la façon dont notre business a évolué à Paris mais aussi dans les autres villes européennes.



Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre activité ?

Évidemment, nous avons subi une perte d’activité pendant le premier confinement. Mais, entre avril et décembre 2020, nous avons observé une reprise d’activité très forte sur Paris, avec une augmentation de presque 300 % du nombre d’utilisateurs. Plus de cinq millions de kilomètres (5,2 millions précisément) ont été parcourus avec nos voitures à Paris rien que sur l’année 2020. Il y a un an, nous ne pouvions pas imaginer une reprise aussi forte, d’autant que nous ne sommes pas encore vraiment sortis de la crise. L’autopartage a été beaucoup moins touché que les transports en commun et notre solution est devenue une alternative de mobilité pour les parisiens.

"Nous dénombrons entre 62 000 et 63 000 clients Share Now à Paris"

À Paris, quels sont les principaux indicateurs que vous relevez au niveau de l’utilisation, de la clientèle… ?

Un trajet dans la capitale avec une voiture Share Now dure en moyenne 83 minutes, soit une augmentation de 114 % par rapport à 2019, et s’élève à 9 km, un chiffre en hausse de 22 %. Sur les seize villes que nous couvrons en Europe, Paris arrive déjà en deuxième position pour la durée d’utilisation de la location. Concernant le profil des utilisateurs, les tendances observées sont les mêmes à Paris que dans les autres villes européennes : ce sont les Early adopters (Primo adoptant) qui utilisent le service au début, donc un profil plutôt curieux et jeune. Notre base d’utilisateurs s’est agrandie au fil des mois et dorénavant, à Paris, les personnes qui conduisent nos voitures sont âgées en moyenne de 35 et 40 ans. Aujourd’hui, nous dénombrons entre 62 000 et 63 000 clients Share Now dans la capitale, dont 21 000 nouveaux qui ont été enregistrés l’an passé. À Berlin (plus de 300 000 clients), Hambourg, Munich ou Madrid, où nous avons démarré nos activités bien avant, notre portefeuille est naturellement bien plus important.

Des changements ou des ajustements ont-ils été opérés dans les modèles économiques aujourd’hui ?

La stratégie évolue en permanence sur ce secteur. Quand nous avons débuté en 2019 avec Car2Go, nous étionssur une utilisation purement à la minute (0,24 euros dans les zones à moyenne demande à 0,34 euros dans celles les plus plébiscitées) mais il n’existait pas encore d’offres packagées que nous avons développées seulement l’an passé. Elles répondent aux consommateurs qui ont besoin d’utiliser la voiture pendant plusieurs heures. Au niveau global, en 2020, nous avons connu des périodes de pic où les solutions packagées représentaient jusqu’à 40 % de nos activités de location.

Quelle est la position de Share Now dans cet écosystème de l’autopartage ? Et sur quels critères évaluez-vous la puissance d’un acteur ?

Fin 2019, lors du lancement de Share Now, nous avons fermé nos activités aux États-Unis et au Canada pour nous concentrer sur l’Europe. Je considère qu’il ne s’agit pas tant de savoir combien de véhicules nous proposons en libre-service, combien d’abonnés nous dénombrons, combien de villes nous couvrons, mais plutôt de maîtriser l’ensemble de l’écosystème opérationnel sur le plan technologique. L’ensemble des outils que nous utilisons pour gérer les flottes dans nos 16 villes ont été développés en interne. Nous ne sommes pas dépendants d’opérateurs extérieurs. Nous sommes un groupe technologique, c’est notre force.

"Nous avons pu augmenter le nombre de villes qui sont profitables"

Comment gagne-t-on de l’argent sur ce service ?

L’objectif numéro un est de gagner de l’argent avec chaque voiture dans chaque ville. Entre 2019 et 2020, nous avons pu augmenter le nombre de villes qui sont profitables sur le plan opérationnel. C’est une bonne nouvelle même si nous avons travaillé pour cela. Nous ne nommons pas les villes qui sont profitables mais elles sont en cohérence avec l’historique de notre développement. Nous sommes en recherche constante d’optimisation sur le plan opérationnel.

Quand le service sera-t-il rentable à Paris ?



Une ville dotée d’une flotte 100 % électrique ne peut pas être rentable avec seulement deux ans de mise en service. C’est trop tôt, ce n’est pas une surprise, mais je ne me risquerais pas à communiquer une estimation. Paris va évoluer positivement au même titre que les autres villes.

"Notre approche en franchise constitue une alternative"

Avez-vous des projets avec Share Now dans d’autres villes françaises ?

La réponse est oui, même si nos velléités ont été freinées par la crise. Nous avons créé un système de franchise afin d’exploiter la marque Share Now. Notre service a été développé par ce biais dans les villes de Copenhague et de Budapest. Nous sommes donc ouverts à des investisseurs qui connaissent le marché local et le profil de la ville, afin de démarrer une activité d’autopartage sous le nom de Share Now. À Budapest, nous nous appuyons, par exemple, sur un gros concessionnaire. Un groupe de distribution qui s’intéresse à l’autopartage ne doit pas sous-estimer la complexité de cet écosystème, notamment sur le plan technologique. Investir dans ce type d’activité va lui coûter très cher. Mais notre approche en franchise constitue une alternative, car elle permet à un opérateur de profiter immédiatement d’une technologie que nous maîtrisons.



Allez-vous déployer Share Now dans d’autres villes françaises en 2021 ?

Nous menons des discussions, que ce soit dans le cadre de la franchise ou non, mais nous sommes encore dans une période de crise. Par conséquent, la probabilité de démarrer un service d’autopartage en France en 2021 est quand même assez basse.

Avec sa marque Mobilize, Renault va proposer des voitures taillées pour l’autopartage. Que vous inspire cette stratégie ?



Je trouve très intéressant d’observer ce que proposent les autres acteurs car nous avons tous encore beaucoup de choses à apprendre. Nous allons donc scruter quelle va être l’adoption du service avec des voitures spécialement conçues pour cette activité et voir si il y aura des différences dans l’usage.



L’activité de Share Now en chiffres