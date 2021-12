One Lease, nouvel acteur spécialisé dans les solutions de mobilités sur mesure (location longue et moyenne durée, gestion de flotte) à destination des ETI et des PME, annonce avoir mené à bien une augmentation de capital. Les fonds familiaux Bee Family Office et SIEP, mais aussi le Crédit Agricole Régions Investissement entrent au capital, via une participation minoritaire, le management de One Lease conservant la majorité.Créée en 2016 par cinq professionnels expérimentés du secteur de la location longue durée, One Lease accompagne ses clients ETI et PME dans la gestion de leur flotte automobile, en leur proposant de nombreux services dans le cadre de contrats de location longue durée. One Lease est à la tête d’un parc d’environ mille véhicules sous contrat et a mis en place des partenariats avec l’ensemble des constructeurs automobiles et avec les principales sociétés financières du marché français.Basée à Paris et à Lyon, One Lease pourra, grâce à cette augmentation de capital, mener à bien son ambitieux plan de croissance, son objectif à un horizon de 5 ans étant de gérer un parc d’environ 5 000 véhicules.« Dans le cadre cette opération, Racine a conseillé les investisseurs, Bee Family Office et Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST), avec une équipe menée par Xavier Rollet, associé en fiscal et Jean-Christophe Beaury, associé en M&A, assistés d’Alexia Ruleta. Par ailleurs, One Lease était conseillé par Altiore Avocats (avec une équipe menée par Didier Chambeau, associé, assisté d’Antoine Monteillet, collaborateur) et Mansartis (avec une équipe menée par Jean-Pascal Clédat, directeur général et Brice Allanic, analyste). En outre, Benoit Coustaux, associé au sein de RSM, a réalisé la due diligence financière », précise Racine et Altiore Avocats par voie de communiqué.