Onepark franchit une étape clé dans son long processus de développement. La start-up française s’adjuge de nouvelles places de parking des deux aéroports parisiens, Roissy et Orly, ce qui correspond à un doublement de son offre initiale. Symbole éclatant d’une implantation réussie au sein du territoire français, où l’entreprise comptabilise plus de 1 000 parkings, ce nouveau partenariat récompense la stratégie fructueuse de la jeune pousse.« Avec l’arrivée du groupe ADP, premier acteur de parking en aéroport en France, sur notre plateforme, nous disposons de la gamme de parkings la plus riche et variée du marché. Notre volonté est désormais de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, nous réfléchissons à la création d’une offre BtoB pour nous ouvrir aux professionnels du tourisme et ainsi leur permettre de proposer ces parkings à leurs propres clients dans leur package voyage », souligne, co-fondateur de Onepark.Les perspectives de développement économique de OnePark se révèlent ambitieuses : la société désire agréger plus de 5 000 parkings à travers l’Europe d’ici à 2023, en comparaison des 2 000 actuels. Rappelons que Onepark propose près de 2 000 parkings en Europe (France, Espagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Italie, Portugal, Allemagne) et vend quelque 250 000 heures de stationnement par jour. La société a levé au total 30 millions d’euros, avec le groupe AccorHotels, ADP et Keolis au tour de table.