L’Opel Astra, lancée en 1991 mais héritière de la Kadett, dont les origines remontent à 1962, est un modèle européen phare dont la popularité ne cesse de décroître depuis une quinzaine d’années. Selon les données détaillées par le cabinet Inovev, la berline compacte qui rêvait de faire de l’ombre à la VW Golf, était en effet produite à plus de 600 000 exemplaires en 2005. Mais elle est passée sous la barre des 100 000 unités en 2020. À titre de comparaison, la VW Golf a été immatriculée à 410 330 exemplaires en Europe en 2019.

De même, l’Opel Astra ne s’est écoulée en France qu’à 2 970 unités sur les onze premiers mois de l'année 2020. Un score anecdotique face aux 52 647 Citroën C3, 33 337 Peugeot 308, 26 133 Renault Mégane, et même aux 7 311 VW Golf immatriculées sur la même période dans l’Hexagone.





La sixième génération prévue en 2021



Les analystes du cabinet Inovev expliquent cette baisse de rythme par la forte concurrence sur le segment des berlines compactes, qui compte notamment des modèles à plus forte notoriété, mais aussi par le succès grandissant des SUV. De même, le monospace Zafira, commercialisé entre 1999 et 2019, a cannibalisé les ventes de l’Astra tout au long de sa carrière.

Cette cinquième génération, lancée en 2015, sera toutefois la dernière conçue par General Motors, puisque le futur modèle, prévu pour 2021, a été imaginé par les équipes de PSA, propriétaire des marques Opel et Vauxhall depuis 2017. L’Astra de sixième génération reposera ainsi sur la plate-forme de la future Peugeot 308, elle aussi programmée pour 2021, à qui elle empruntera également ses moteurs.





